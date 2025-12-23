Шохин считает оптимальной для бизнеса к концу 2026 года ставку 10-12%

Также глава РСПП назвал оптимальный уровень инфляции и курс доллара

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Чувствительным для бизнеса с точки зрения возврата к инвестициям стало бы снижение ставки Банка России до 12% при уровне инфляции 6%, сказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

При этом оптимальные параметры для ведения бизнеса несколько ниже, считает он: "К концу 2026-го года мы хотели бы видеть (ставку ЦБ - ИФ) 12%, инфляцию в диапазоне 4-5%, курс 90-95 (рубля за доллар США - ИФ). Но как, так сказать, мечты воплотить в жизнь, я думаю, что мало кто знает. Поэтому будем двигаться на ощупь, как говорится".

На последнем в 2025 году заседании совета директоров ЦБ 19 декабря ключевая ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, до 16%. В тот же день Шохин заявил журналистам, что "с учетом заметно притормозившей в конце года инфляции решение могло бы быть более радикальным - текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен". Он высказал надежду, что дальнейшие шаги Банка России по снижению ставки будут "более амбициозными".

23 декабря Шохин повторил тезис о том, что влияние на инфляцию роста НДС с 1 января 2026 года не будет будет значительным, как это было и при предыдущем повышении НДС в 2019 году.