Поиск

Brent подорожала до $62,46 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,13%) до $62,46 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,31 (0,5%), до $62,38 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,17%), до $58,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,37 (0,64%), до $58,38 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%), и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

"Рынок пытается понять, стоит ли радоваться вероятности увеличения спроса на нефть в условиях сильного экономического роста в США, или опасаться, что Федрезерв будет вынужден принять меры для сдерживания этого роста, чтобы взять инфляцию под контроль", - сказал Reuters главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

По оценкам Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта.

Brent API WTI США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

 Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

 НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

Глава РСПП отметил рост затрат на удержание кадров при закрытии мощностей

Глава РСПП заявил об активных неформальных контактах с бизнесом США

 Глава РСПП заявил об активных неформальных контактах с бизнесом США

Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

 Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

 ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

Новогодний отдых за рубежом обойдется в 150-200 тысяч рублей за 8-9 дней

Аналитики Сбера выяснили, что условиям семейной ипотеки соответствуют 12% домохозяйств

 Аналитики Сбера выяснили, что условиям семейной ипотеки соответствуют 12% домохозяйств

ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

 ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7949 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });