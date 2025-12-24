Brent подорожала до $62,46 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,13%) до $62,46 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,31 (0,5%), до $62,38 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,17%), до $58,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,37 (0,64%), до $58,38 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%), и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

"Рынок пытается понять, стоит ли радоваться вероятности увеличения спроса на нефть в условиях сильного экономического роста в США, или опасаться, что Федрезерв будет вынужден принять меры для сдерживания этого роста, чтобы взять инфляцию под контроль", - сказал Reuters главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

По оценкам Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта.