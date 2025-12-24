Добыча "АЛРОСА" в 2026 г. упадет на 14%, до 25-26 млн карат

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в 2026 году планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью "России 24" (ВГТРК).

В текущем году компания, как сообщалось ранее, выпустит 29,7 млн карат - таким образом, в будущем году производство сократится на 14%.

"АЛРОСА" намерена вновь нарастить добычу до 29-30 млн, когда "рынок отрегулируется", заявил он.

"На следующий год мы запланировали примерно 25-26 млн каратов добычи. Опять-таки, не из-за того, что мы не можем добывать больше, а для того, чтобы правильно регулировать спрос и правильно регулировать остатки мировые по алмазам. На это "АЛРОСА" влияет напрямую, поскольку каждый третий алмаз, который превращается в бриллиант в мире, он добыт на месторождении компании. После того как рынок отрегулируется, мы вернемся к своему целевому показателю - плюс-минус 29-30", - сообщил глава "АЛРОСА".

"Текущий год и ряд последующих годов будут минимальными с точки зрения производства, добычи в мире.... Ряд предприятий сокращает свою добычу для того, чтобы отрегулировать спрос и предложение", - отметил Маринычев.

В конце 2025 либо в начале 2026 года "АЛРОСА" поставит на баланс порядка 40 млн карат алмазов, уточнил Маринычев. Это обеспечит нормальное планирование бизнеса.

На фоне западных санкций "АЛРОСА" активно развивает сотрудничество с Китаем и Индией, которые входят в тройку крупнейших потребителей ювелирных изделий и натуральных бриллиантов, сообщил Маринычев. Компания также расширяет экспорт в страны Персидского залива и Азию, включая Индонезию и Вьетнам, усиливая свои позиции на новых рынках сбыта.

Говоря о диверсификации в золото, на которое "АЛРОСА" пошла ради сглаживания колебаний цен на алмазы и снижения рисков в период нестабильности, глава компании уточнил, что "АЛРОСА" ведет разведку месторождений вокруг Дегдекана (Магаданская область). Договоренность об этом достигнута с властями области.