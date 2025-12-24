Поиск

Добыча "АЛРОСА" в 2026 г. упадет на 14%, до 25-26 млн карат

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в 2026 году планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью "России 24" (ВГТРК).

В текущем году компания, как сообщалось ранее, выпустит 29,7 млн карат - таким образом, в будущем году производство сократится на 14%.

"АЛРОСА" намерена вновь нарастить добычу до 29-30 млн, когда "рынок отрегулируется", заявил он.

"На следующий год мы запланировали примерно 25-26 млн каратов добычи. Опять-таки, не из-за того, что мы не можем добывать больше, а для того, чтобы правильно регулировать спрос и правильно регулировать остатки мировые по алмазам. На это "АЛРОСА" влияет напрямую, поскольку каждый третий алмаз, который превращается в бриллиант в мире, он добыт на месторождении компании. После того как рынок отрегулируется, мы вернемся к своему целевому показателю - плюс-минус 29-30", - сообщил глава "АЛРОСА".

"Текущий год и ряд последующих годов будут минимальными с точки зрения производства, добычи в мире.... Ряд предприятий сокращает свою добычу для того, чтобы отрегулировать спрос и предложение", - отметил Маринычев.

В конце 2025 либо в начале 2026 года "АЛРОСА" поставит на баланс порядка 40 млн карат алмазов, уточнил Маринычев. Это обеспечит нормальное планирование бизнеса.

На фоне западных санкций "АЛРОСА" активно развивает сотрудничество с Китаем и Индией, которые входят в тройку крупнейших потребителей ювелирных изделий и натуральных бриллиантов, сообщил Маринычев. Компания также расширяет экспорт в страны Персидского залива и Азию, включая Индонезию и Вьетнам, усиливая свои позиции на новых рынках сбыта.

Говоря о диверсификации в золото, на которое "АЛРОСА" пошла ради сглаживания колебаний цен на алмазы и снижения рисков в период нестабильности, глава компании уточнил, что "АЛРОСА" ведет разведку месторождений вокруг Дегдекана (Магаданская область). Договоренность об этом достигнута с властями области.

АЛРОСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

 Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

 НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

Глава РСПП отметил рост затрат на удержание кадров при закрытии мощностей

Глава РСПП заявил об активных неформальных контактах с бизнесом США

 Глава РСПП заявил об активных неформальных контактах с бизнесом США

Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

 Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

 ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

Новогодний отдых за рубежом обойдется в 150-200 тысяч рублей за 8-9 дней
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });