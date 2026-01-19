Поиск

De Beers впервые с конца 2024 года снизила цены на алмазы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - De Beers в ходе первой в 2026 году регулярной торговой сессии снизила цены на алмазы впервые более чем за год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Масштаб снижения не вполне ясен, уточняет агентство, так как компания перестала указывать цены на каждую ассортиментную позицию, выставляя общую сумму, и изменила ассортимент некоторых боксов, что затрудняет сравнение. Но, по данным источников, значительно снижены были цены на алмазы размером более три четверти карата.

Представитель De Beers отказался от комментариев.

"АЛРОСА" также не комментирует ситуацию. Обе крупнейшие алмазодобывающие компании обычно реагируют на рыночную ситуацию синхронно.

Последнее снижение цен De Beers произошло в декабре 2024 года. В прошлом году De Beers не снижала официальные цены на своих торговых сессиях (сайтах). Как правило, компания старается избегать этого, поскольку такой шаг может негативно повлиять на общее настроение рынка. Вместо этого, как сообщал Bloomberg, компания реализовывала алмазы ограниченному числу клиентов на закрытых распродажах, в то время как официальные цены оставались примерно на 25% выше рыночных для некоторых категорий.

Алмазный рынок переживает один из самых глубоких и продолжительных кризисов на фоне сокращения расходов на предметы роскоши в Китае и роста популярности синтетических камней. Усугубило ситуацию введение американских пошлин на товары из Индии, которая является крупнейшим в мире импортером алмазов и производителем бриллиантов.

Индекс цен на алмазы, который рассчитывает независимый аналитик Пол Зимниски (Zimnisky Global Rough Diamond Price Index) в 2025 году снизился более чем на 2,4%, упав к концу декабря до 120,1 пунктов. Средний индекс цен на алмазное сырье De Beers, отражающий изменение ассортимента, за девять месяцев упал на 14%, хотя спрос на более дорогие камни был хорошим, сообщала компания.

De Beers алмазы
