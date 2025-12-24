Нефть Brent подорожала до $62,52 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нефть остается в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:00 по московскому времени составляет $62,52 за баррель, что на $0,14 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,19 (0,33%), до $58,57 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%), и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта.

"Мы наблюдаем закрытие трейдерами позиций на малоликвидном рынке после не получившей развития попытки подъема цен на прошлой неделе, в сочетании с геополитической напряженностью и сильными данными по ВВП США", - говорит аналитик IG Тони Сикамор.

"Несмотря на эти риски в плане поставок, цены на нефть завершают этот год максимальным снижением с 2020 года в связи с ожиданиями, что предложение будет превышать спрос", - отмечает аналитик MUFG Суджин Ким, слова которого приводит Reuters.

В этом году Brent подешевела на 16%, WTI - на 18%.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.