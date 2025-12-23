ВВП США в III квартале вырос на 4,3% - максимально за два года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экономика США в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило Минторговли страны.

Темпы роста ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 3,8%, и были максимальными за два года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

Этот отчет Минторга - первая оценка изменения ВВП США в третьем квартале. Он заменяет предварительные данные и вторую оценку ВВП, которые должны были выйти 30 октября и 26 ноября соответственно, но не были обнародованы из-за шатдауна.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре увеличились на 3,5%, государственные расходы - на 2,2%.

Инвестиции бизнеса в основные активы повысились на 1%, капиталовложения в жилищном секторе упали на 5,1%. Объем экспорта подскочил на 8,8%, импорта - уменьшился на 4,7%.

Индекс потребительских цен PCE в третьем квартале увеличился на 2,8% относительно предыдущих трех месяцев (2,1% во втором квартале). Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, поднялся на 2,9% (2,6% в предыдущем квартале).

Корпоративные прибыли в США в июле-сентябре увеличились на 4,4% по сравнению с предыдущим кварталом (до $3,402 трлн). Во втором квартале они повысились лишь на 0,2%. Рост корпоративных прибылей в годовом выражении составил 10,5%.

Окончательные данные о динамике ВВП за третий квартал будут обнародованы 22 января.