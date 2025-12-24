Минфин разместил на аукционе облигации ОФЗ 26250 на 20,7 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года составила 87,3084% от номинала, что соответствует доходности 14,79% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 703 млн рублей по номиналу при спросе 31 млрд 536 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 18 млрд 83 млн рублей. Размещение проводилось в пределах доступного остатка.

Цена отсечения была установлена на уровне 87,1626% от номинала, что соответствует доходности 14,82% годовых.

Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 24 июня 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).