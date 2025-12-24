НРД получил 12,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028" и замещающему выпуску

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 12,5 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году, а также замещающему их выпуску, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в начале декабря прошлого года.

Всего в рамках операции были замещены еврооблигации РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ продолжили обращаться на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента РФ от 9 сентября 2023 года.