Число новых заявок на пособие по безработице в США упало на 10 тысяч

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 214 тыс. с 224 тыс. неделей ранее, сообщило министерство труда США.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал уменьшение числа заявок до 223 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 216,75 тыс. по сравнению с 217,5 тыс. неделей ранее.

Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 декабря, повысилось до 1,923 млн. Неделей ранее этот показатель составил 1,885 млн, а не 1,897 млн, как сообщалось прежде.