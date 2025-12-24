Поиск

Инфляция в РФ с 16 по 22 декабря составила 0,20%, годовая замедлилась до уровня ниже 5,7%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщил Росстат.

С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%.

Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в декабре 2024 года в первую неделю равнялась 0,5%, а затем резко замедлилась во второй половине месяца.

Цены на плодоовощную продукцию с 16 по 22 декабря выросли на 2,3% (после роста на 0,7% с 9 по 15 декабря), в том числе огурцы стали дороже на 9,3%, картофель - 1,7%, помидоры - на 1,6%, лук - на 1,5%, морковь - на 1,1%, капуста - на 1,0% и яблоки - на 0,9%. Снизились цены на бананы - на 0,4%.

С 16 по 22 декабря выросли цены на макаронные изделия - на 0,5%, рыбу мороженую, маргарин и вермишель - на 0,4%, говядину, масло подсолнечное, яйца куриные, хлеб пшеничный и ржаной, печенье и водку - на 0,3%. Снизились цены на крупу гречневую - на 0,5%, сахарный песок - на 0,4%, рис - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров выросли существенно цены на легковые автомобили отечественные новые - на 1,5%, смартфоны - на 1,1%.

Цены на дизельное топливо поднялись на 0,1%, на бензин автомобильный - снизились на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 22 декабря на уровне 5,98%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 16 по 22 декабря 2025 года инфляция составила 0,20%. На продовольственные товары цены выросли на 0,27% (после роста на 0,05% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию на 2,28% (после роста на 0,66%), на остальные продукты питания - на 0,09% (после стабильных цен). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,16% (после роста на 0,02%), в секторе наблюдаемых услуг - 0,34% (после 0,12%)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ при этом отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз Банка России на 2026 год сохранен на уровне 4-5%.

Банк России Росстат ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев

Правительство в 2026 году выделит на льготный лизинг судов 5 млрд рублей

Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

 Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

 Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7957 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });