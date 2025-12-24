Инфляция в РФ с 16 по 22 декабря составила 0,20%, годовая замедлилась до уровня ниже 5,7%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщил Росстат.

С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%.

Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в декабре 2024 года в первую неделю равнялась 0,5%, а затем резко замедлилась во второй половине месяца.

Цены на плодоовощную продукцию с 16 по 22 декабря выросли на 2,3% (после роста на 0,7% с 9 по 15 декабря), в том числе огурцы стали дороже на 9,3%, картофель - 1,7%, помидоры - на 1,6%, лук - на 1,5%, морковь - на 1,1%, капуста - на 1,0% и яблоки - на 0,9%. Снизились цены на бананы - на 0,4%.

С 16 по 22 декабря выросли цены на макаронные изделия - на 0,5%, рыбу мороженую, маргарин и вермишель - на 0,4%, говядину, масло подсолнечное, яйца куриные, хлеб пшеничный и ржаной, печенье и водку - на 0,3%. Снизились цены на крупу гречневую - на 0,5%, сахарный песок - на 0,4%, рис - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров выросли существенно цены на легковые автомобили отечественные новые - на 1,5%, смартфоны - на 1,1%.

Цены на дизельное топливо поднялись на 0,1%, на бензин автомобильный - снизились на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 22 декабря на уровне 5,98%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 16 по 22 декабря 2025 года инфляция составила 0,20%. На продовольственные товары цены выросли на 0,27% (после роста на 0,05% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию на 2,28% (после роста на 0,66%), на остальные продукты питания - на 0,09% (после стабильных цен). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,16% (после роста на 0,02%), в секторе наблюдаемых услуг - 0,34% (после 0,12%)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ при этом отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз Банка России на 2026 год сохранен на уровне 4-5%.