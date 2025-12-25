Рубль утром немного дорожает в паре с юанем на МосБирже

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль подрастает на фоне сниженной активности торгов и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря.

В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в связи с рождественскими праздниками.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,129 руб. (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, сообщил Росстат в среду вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%.

Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась до 5,65% с 5,78% на 15 декабря (6,64% на конец ноября), если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,98% на 22 декабря с 6,08% на 15 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз ЦБ на 2026 год сохранен на уровне 4-5%.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в среду незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подешевели на 0,2% - до $62,24 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на 0,05% - до $58,35 за баррель.

Трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. При этом сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.