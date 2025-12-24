Сальдированная прибыль розничной торговли РФ за 10 месяцев выросла на 6%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в январе-октябре 2025 года выросла на 6% - до 628,1 млрд рублей, сообщил Росстат в среду.

По итогам отчетного периода оптовая торговля снизила сальдированную прибыль на 24,4%, до 1 трлн 390,3 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций розничной торговли в РФ за 10 месяцев этого года составила 69,8%, убыточных - 30,2%.

В оптовой торговле доля прибыльных организаций была на уровне 81,5%, убыточных - 18,5%.