Производство продуктов питания в РФ в январе-ноябре снизилось на 0,7%, напитков - на 3,6%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Производство продуктов питания в РФ в январе-ноябре этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 0,7%, напитков - на 3,6%, сообщил Росстат в среду.

Выпуск табачных изделий вырос на 0,7%.

В ноябре по сравнению с ноябрем 2024 года производство продуктов питания было на 1,6% меньше, напитков - на 2,6% меньше, табачных изделий - на 21,1% больше. По сравнению с октябрем этого года по продуктам питания наблюдалось снижение на 5,6%, по напиткам - на 4%, по табачным изделиям - на 7,9%,

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) в ноябре составило 0,3 млн тонн, что на 3,7% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 0,4 млн тонн (на 4,4% больше), колбасных изделий - 0,2 млн тонн (на 1% меньше). За 11 месяцев производство мяса (без мяса птицы) выросло на 0,1%, до 3,5 млн тонн, мяса птицы - на 2%, до 4,9 млн тонн, колбасных изделий - снизилось на 0,3%, до 2,3 млн тонн.

Производство молока (кроме сырого) в ноябре в годовом выражении снизилось на 1,9%, до 0,5 млн тонн, за 11 месяцев - выросло на 0,6%, до 5,6 млн тонн. Сыров в минувшем месяце выработано 73,3 тыс. тонн (на 1,1% больше), за 11 месяцев - 795 тыс. тонн (на 1,2% больше). Производство сливочного масла в ноябре снизилось на 0,8%, до 26,7 тыс. тонн, в январе-ноябре - выросло на 2,3%, до 311 тыс. тонн. Молокоперерабатывающие заводы в ноябре также выпустили 44,1 тыс. тонн творога (на 7,6% больше), за 11 месяцев - 455 тыс. тонн (на 2,7% больше)

Выработка подсолнечного масла в ноябре снизилась на 8,6%, до 0,7 млн тонн, за 11 месяцев - на 14,1%, до 6,4 млн тонн.

Производство переработанной и консервированной рыбы в ноябре в годовом выражении снизилось на 17,2%, до 0,3 млн тонн, в январе-ноябре - на 3,8%, до 3,8 млн тонн.

Росстат
