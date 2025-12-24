Поиск

Выпуск золота в РФ в ноябре вырос на 5,6%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия в ноябре увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 5,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат в среду.

По отношению к октябрю показатель сократился на 14,7%.

В общей сложности по итогам 11 месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,7%.

Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует.

