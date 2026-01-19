Китай в 2025 году снизил выплавку стали до минимума за семь лет

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Производство стали в Китае в 2025 году опустилось до 960,81 млн тонн - до минимума за семь лет. Это на 4,4% ниже показателя за 2024 год, по данным Государственного статистического управления страны.

В том числе в декабре выплавка стали упала на 10,3% относительно того же месяца предыдущего года - до 68,18 млн тонн. Это минимальный объем за два года.

Относительно ноября снижение составило 2,4%. Сокращение производства в помесячном сравнении было зафиксировано по итогам седьмого месяца подряд.

Эксперты связывают это с затяжным кризисом на рынке недвижимости, который привел к существенному ослаблению спроса на стальную продукцию.

Производство чугуна в стране в 2025 году уменьшилось на 3% - до 836 млн тонн, по данным ГСУ. В том числе в декабре выпуск составил 60,7 млн тонн, что на 9,9% ниже показателя за тот же месяц годом ранее.

В то же время экспорт стали из КНР в прошлом году достиг рекордных 119 млн тонн.

Аналитики Mysteel прогнозируют дальнейшее снижение выплавки стали в стране в 2026 году, однако менее значительными темпами. Эксперты Lange Steel ожидают сокращения примерно на 3%.