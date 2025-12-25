Новак ожидает роста нефтедобычи в России в 2026 году примерно на 2%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России по итогам 2025 г. останется на уровне предыдущего года и составит 516 млн тонн, в следующем году власти ожидают увеличения показателя примерно на 2% - до 525 млн тонн, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"В этом году мы выйдем на уровень добычи (нефти - ИФ) примерно как в 2024 году - 516 млн тонн. На 2026 год у нас заложен рост примерно на 2% в соответствии прогнозом социально-экономического развития - 525 млн тонн", - сказал Новак.