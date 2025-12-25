Поиск

Новак считает механизм ОПЕК+ эффективным для мирового рынка нефти

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мировой рынок нефти на сегодняшний день находится в балансе, решения ОПЕК+ способствуют этому, считает вице-премьер Александр Новак. Он заявил об этом телеканалу "Россия 24".

"Сегодня рынок сбалансирован. Мы видим, что в период низкого спроса решения по повышению добычи не применяются. При повышении спроса по мере роста рынка идет увеличение добычи", - сказал он.

Он отметил, что механизм ОПЕК+ эффективен для соблюдения баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

"Этот инструмент показал свою эффективность за десять лет. Он продолжает работать, и в течение этого времени показал эффективность при балансировке как в сторону сокращения добычи, так и в сторону ее увеличения", - подчеркнул вице-премьер.

Восемь стран ОПЕК+ имели два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний пакет ограничений изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и теперь в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц.

Страны приняли решение приостановить наращивание производства нефти в I квартале 2026 года, то есть уровни добычи в первом квартале будут определяться на уровне квот, действующих на декабрь.

