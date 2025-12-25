Поиск

Структура Эн+ ввела на разрезе Тулунский новые очистные сооружения за 210 млн руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Эн+ Уголь" (входит в "Эн+") ввело в эксплуатацию очистные сооружения на производственном участке разреза "Тулунский" в Иркутской области, сообщает пресс-служба компании.

Объем инвестиций в проект, реализованный в 2023-2025 годах, составил более 210 млн рублей, говорится в сообщении.

Новые мощности, включающие четыре насосные станции и три установки обеззараживания, рассчитаны на прием до 6 тыс. кубометров карьерных вод в час с площади 5,2 тыс. га. Вода проходит трехступенчатую очистку (отстаивание, механическую фильтрацию и УФ-обеззараживание) и затем направляется в реку Манут или используется в производстве.

На Мугунском производственном участке (входит в состав разреза "Тулунский") и Мугунском южном разрезе (также находится на территории Тулунского района) ежегодно добывается около 6 млн тонн угля, и компания планирует значительное увеличение добычи в зависимости от запросов основного потребителя - Байкальской энергетической компании. Мониторинг качества очищенных вод будет проводиться ежемесячно аккредитованной лабораторией, отмечается в сообщении.

"Эн+ Уголь" (ранее - "Востсибуголь" - основной поставщик топлива для угольных станций в Иркутской области. Активы расположены в Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях и Туве. По уточненным данным, в 2024 году объем добычи угля компанией составил 17,3 млн тонн.

