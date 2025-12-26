Япония в следующем фингоду получит профицит бюджета впервые за 28 лет

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первичное сальдо бюджета Японии в следующем финансовом году будет профицитным впервые за 28 лет, заявила премьер-министр Санаэ Такаити. Об этом сообщает Bloomberg.

"Представленный правительством предварительный бюджет впервые с 1998 года показывает положительное первичное сальдо, - сказала она журналистам. - Я считаю, что мы составили бюджет, который обеспечивает баланс между достижением сильной экономики и обеспечением финансовой устойчивости".

Правительство 26 декабря утвердило бюджет на 2026 финансовый год (начнется 1 апреля) в размере 122,3 трлн иен ($782 млрд), что является рекордом. В том числе на оборону будет выделено 9,04 трлн иен, что также является историческим максимумом.

Также Министерство экономики, торговли и промышленности планирует в четыре раза увеличить расходы на поддержку передовых разработок в области полупроводников и искусственного интеллекта и довести их примерно до 1,23 трлн иен. В целом бюджет ведомства на следующий фингод вырос примерно на 50% - до 3,07 трлн иен.

Министерство финансов планирует сократить выпуск гособлигаций. Общий объем размещения госбумаг среди институциональных инвесторов на аукционах планируется на уровне 168,5 трлн иен, что на 3,8 трлн иен ниже показателя этого фингода.

Продажи сверхдлинных бондов (со сроками обращения 20, 30 и 40 лет) уменьшатся на 7,2 трлн иен - до 17,4 трлн иен. Это минимальный показатель с 2009 года. Объем размещений десятилетних гособлигаций не изменится, тогда как "коротких" (2 года и 5 лет) - вырастет.