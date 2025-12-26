Поиск

Япония в следующем фингоду получит профицит бюджета впервые за 28 лет

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первичное сальдо бюджета Японии в следующем финансовом году будет профицитным впервые за 28 лет, заявила премьер-министр Санаэ Такаити. Об этом сообщает Bloomberg.

"Представленный правительством предварительный бюджет впервые с 1998 года показывает положительное первичное сальдо, - сказала она журналистам. - Я считаю, что мы составили бюджет, который обеспечивает баланс между достижением сильной экономики и обеспечением финансовой устойчивости".

Правительство 26 декабря утвердило бюджет на 2026 финансовый год (начнется 1 апреля) в размере 122,3 трлн иен ($782 млрд), что является рекордом. В том числе на оборону будет выделено 9,04 трлн иен, что также является историческим максимумом.

Также Министерство экономики, торговли и промышленности планирует в четыре раза увеличить расходы на поддержку передовых разработок в области полупроводников и искусственного интеллекта и довести их примерно до 1,23 трлн иен. В целом бюджет ведомства на следующий фингод вырос примерно на 50% - до 3,07 трлн иен.

Министерство финансов планирует сократить выпуск гособлигаций. Общий объем размещения госбумаг среди институциональных инвесторов на аукционах планируется на уровне 168,5 трлн иен, что на 3,8 трлн иен ниже показателя этого фингода.

Продажи сверхдлинных бондов (со сроками обращения 20, 30 и 40 лет) уменьшатся на 7,2 трлн иен - до 17,4 трлн иен. Это минимальный показатель с 2009 года. Объем размещений десятилетних гособлигаций не изменится, тогда как "коротких" (2 года и 5 лет) - вырастет.

Япония Санаэ Такаити Минфин Минэкономики
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

Обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });