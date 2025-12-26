Поиск

Китай запустил национальный венчурный фонд для развития IT-компаний

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Китае запустили национальный венчурный фонд и три крупных региональных фонда общим объемом в миллиарды долларов в рамках плана содействия развитию собственных технологических лидеров, сообщает "Синьхуа".

Национальный венчурный фонд (National Startup Investment Guidance Fund), а также региональные фонды (охватывают Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, районы дельты реки Янцзы и Большого залива), начали работу 26 декабря.

Национальный фонд располагает ресурсами в размере 100 млрд юаней ($14,3 млрд), которые были выделены ему Министерством финансов КНР из средств, привлеченных за счет выпуска сверхдолгосрочных специальных суверенных облигаций, заявил на брифинге представитель Минфина Го Фанмин.

Инвестиции каждого из трех региональных фондов могут составить более 50 млрд юаней.

"Развивающиеся направления и отрасли будущего по-прежнему сталкиваются с нехваткой инвестиций и недостаточной поддержкой", - заявил в пятницу сотрудник Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Бай Цзинъюй. Устранение этих проблем, по его словам, является целью создаваемых фондов.

NDRC объявил о планах создания национального венчурного фонда еще в марте. Тогда он прогнозировал возможность привлечения в него 1 трлн юаней, в том числе за счет частного капитала.

Госфонд будет работать 20 лет, из которых первые десять будет осуществлять инвестиции, и еще 10 лет выходить из них. Он будет ориентироваться на вложения в небольшие технологические стартапы с капитализацией не более 500 млн юаней.

Китай Минфин NDRC Го Фанмин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

Мантуров ждет роста обрабатывающей промышленности РФ в 2026 году на 2,5-3%

 Мантуров ждет роста обрабатывающей промышленности РФ в 2026 году на 2,5-3%

"Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

 "Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

 Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

"Почта России" приостановит наземную доставку в Словению, Хорватию и страны Балтии

Минсельхоз ждет экспорта продукции АПК в 2025 году на $40 млрд

В Госсовете призвали перестроить систему дополнительного профобразования

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7971 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });