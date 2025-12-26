Китай запустил национальный венчурный фонд для развития IT-компаний

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Китае запустили национальный венчурный фонд и три крупных региональных фонда общим объемом в миллиарды долларов в рамках плана содействия развитию собственных технологических лидеров, сообщает "Синьхуа".

Национальный венчурный фонд (National Startup Investment Guidance Fund), а также региональные фонды (охватывают Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, районы дельты реки Янцзы и Большого залива), начали работу 26 декабря.

Национальный фонд располагает ресурсами в размере 100 млрд юаней ($14,3 млрд), которые были выделены ему Министерством финансов КНР из средств, привлеченных за счет выпуска сверхдолгосрочных специальных суверенных облигаций, заявил на брифинге представитель Минфина Го Фанмин.

Инвестиции каждого из трех региональных фондов могут составить более 50 млрд юаней.

"Развивающиеся направления и отрасли будущего по-прежнему сталкиваются с нехваткой инвестиций и недостаточной поддержкой", - заявил в пятницу сотрудник Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Бай Цзинъюй. Устранение этих проблем, по его словам, является целью создаваемых фондов.

NDRC объявил о планах создания национального венчурного фонда еще в марте. Тогда он прогнозировал возможность привлечения в него 1 трлн юаней, в том числе за счет частного капитала.

Госфонд будет работать 20 лет, из которых первые десять будет осуществлять инвестиции, и еще 10 лет выходить из них. Он будет ориентироваться на вложения в небольшие технологические стартапы с капитализацией не более 500 млн юаней.