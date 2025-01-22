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Глава ЕК отметила, что ЕС обогнал США и Китай по росту инвестиций в научные разработки

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о высоких темпах наращивания в ЕС в 2023 году инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), но считает, что частные капиталовложения должны быть увеличены.

"Хорошей новостью является то, что европейские компании уже наращивают свои инвестиции в инновации. В прошлом году европейская промышленность увеличила инвестиции в НИОКР почти на 10%. Впервые за десять лет это больше, чем в США и Китае. Благодаря этим усилиям мы снова заняли второе место в мире по общему объему частных инвестиций в НИОКР. Мы должны продолжать идти по этому пути", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Вместе с тем она видит "порочный круг низких инвестиций и низких инноваций", что, в частности, привело к более медленному внедрению цифровых технологий.

"Так как же нам разорвать этот круг? Государственные инвестиции, безусловно, должны играть свою роль. (...) Но государственного финансирования никогда не может быть достаточно. Для стимулирования инноваций с нужной скоростью и в нужном масштабе решающее значение будет иметь частный капитал", - считает фон дер Ляйен.

Председатель ЕК призвала "мобилизовать больше капитала, чтобы позволить процветать произведенным в Европе инновациям и венчурному бизнесу".

Для этого, объявила фон дер Ляйен, запускается инициатива европейского сберегательно-инвестиционного союза.

"Мы создадим новые европейские сберегательные и инвестиционные продукты, новые стимулы для рискового капитала и дадим новый толчок для обеспечения бесперебойного потока инвестиций по всему нашему союзу", - объяснила глава Еврокомиссии.

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