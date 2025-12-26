Поиск

Brent подорожала до $62,52 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются в пятницу, трейдеры оценивают риски для поставок на фоне новостей об ударах США по Нигерии и усилении Вашингтоном давления на Венесуэлу.

К 13:46 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,45%) до $62,52 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,4 (0,69%), до $58,75 за баррель.

В четверг торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества. Активность на рынках остается слабой.

Береговая охрана и вооруженные силы США наращивают силы, чтобы осуществить захват нефтяного танкера Bella 1, неудачная попытка перехвата которого была осуществлена в минувшие выходные, сообщает The Wall Street Journal. Судно связывают с Венесуэлой и Ираном.

Ранее Вашингтон ввел режим блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее.

В четверг США нанесли серию ударов по объектам ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения расположены на юге Нигерии, эти удары усиливают геополитическую напряженность.

Цены на Brent и WT выросли более чем на 3% с начала недели и могут завершить ее максимальным ростом с конца октября. При этом по итогам года обе марки могут продемонстрировать самое резкое снижение со времен пандемии COVID-19 на фоне ожиданий избыточного предложения нефти на мировом рынке в следующем году. С начала года цена Brent снизилась примерно на 16%, WTI - на 18%.

