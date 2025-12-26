Brent подорожала до $62,32 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно повышаются в пятницу на фоне слабой активности торгов и завершают неделю максимальным ростом с конца октября.

Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $62,32 за баррель, что на $0,08 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,07 (0,12%), до $58,42 за баррель.

С начала этой недели цены на Brent и WT выросли более чем на 3%.

Трейдеры следят за ситуацией вокруг Венесуэлы после введения США режима блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в страну или покидающих ее.

Кроме того, в четверг США нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения в Нигерии находятся на юге страны, удары США усиливают геополитическую напряженность.

Несмотря на рост цен на этой неделе, как Brent, так и WTI, завершают текущий год самым резким снижением со времен пандемии COVID-19 в связи с ожиданиями, что предложение нефти в следующем году будет превышать спрос. Цена Brent в этом году снизилась на 16%, WTI - на 18%.