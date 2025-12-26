В Сбербанке ожидают ставку по ипотеке в РФ на уровне 14% в 2026 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рыночная ставка по ипотеке в 2026 году в России может составить 14% годовых при условии, что ключевая ставка снизится до 12% годовых, сообщил старший аналитик отдела "Аналитический хаб" Сбербанка Виталий Лакеев.

"Важны также ожидания, не сама ставка, а ожидания того, куда она будет двигаться. Вслед за ключевой (ставкой - ИФ) мы видим, что переоцениваются и депозиты "вниз", и ипотека тоже снижается, пока еще рыночные ставки остаются достаточно заградительными, там 21%, но к следующему году, когда ключевая упадет до 12%, наверное, можно говорить о том, что рыночная ипотека будет вблизи 14% годовых, что будет в принципе уже более-менее рабочим вариантом", - сказал Лакеев на расширенном итоговом заседании ассоциации "Региональный деловой клуб строителей" (Новосибирская область) в пятницу.

Он напомнил, что Центробанк РФ держал достаточно долго высокую ключевую ставку, при этом сейчас ставка находится "в цикле снижения". По оценке Сбербанка, в 2026 году ее уменьшение продолжится.

"Но вы видите, что цифры все равно достаточно высокие, то есть к концу года (2025 года - ИФ) ставка 16%, в следующем году - это 12%, но в среднем по году ключевая будет 14% - как бы нельзя назвать ее слишком щедрой. То есть добавьте к этому маржу банка, и вы получите все равно дорогие кредиты. Именно поэтому восстановление экономики будет не таким быстрым, как хотелось бы", - сказал он.

По данным Лакеева, с сентября наблюдался ажиотаж на рынке недвижимости, что, "скорее всего, результат того информационного фона вокруг семейной ипотеки, который был в сентябре-октябре, когда были новости про возможную корректировку семейных программ". Высокий спрос на ипотеку ожидается и по итогам декабря, но, по его мнению, в повышении спроса будет играть роль фактор сезонности.

"Но в целом по году все равно будет снижение 5-10%, минус в целом по стране", - добавил аналитик.

Лакеев напомнил, что 80% всей ипотеки - это субсидируемые кредиты. "То есть именно информационный фон вокруг семейной программы стал триггером для роста спроса", - резюмировал он.