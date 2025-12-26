Поиск

В Сбербанке ожидают ставку по ипотеке в РФ на уровне 14% в 2026 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рыночная ставка по ипотеке в 2026 году в России может составить 14% годовых при условии, что ключевая ставка снизится до 12% годовых, сообщил старший аналитик отдела "Аналитический хаб" Сбербанка Виталий Лакеев.

"Важны также ожидания, не сама ставка, а ожидания того, куда она будет двигаться. Вслед за ключевой (ставкой - ИФ) мы видим, что переоцениваются и депозиты "вниз", и ипотека тоже снижается, пока еще рыночные ставки остаются достаточно заградительными, там 21%, но к следующему году, когда ключевая упадет до 12%, наверное, можно говорить о том, что рыночная ипотека будет вблизи 14% годовых, что будет в принципе уже более-менее рабочим вариантом", - сказал Лакеев на расширенном итоговом заседании ассоциации "Региональный деловой клуб строителей" (Новосибирская область) в пятницу.

Он напомнил, что Центробанк РФ держал достаточно долго высокую ключевую ставку, при этом сейчас ставка находится "в цикле снижения". По оценке Сбербанка, в 2026 году ее уменьшение продолжится.

"Но вы видите, что цифры все равно достаточно высокие, то есть к концу года (2025 года - ИФ) ставка 16%, в следующем году - это 12%, но в среднем по году ключевая будет 14% - как бы нельзя назвать ее слишком щедрой. То есть добавьте к этому маржу банка, и вы получите все равно дорогие кредиты. Именно поэтому восстановление экономики будет не таким быстрым, как хотелось бы", - сказал он.

По данным Лакеева, с сентября наблюдался ажиотаж на рынке недвижимости, что, "скорее всего, результат того информационного фона вокруг семейной ипотеки, который был в сентябре-октябре, когда были новости про возможную корректировку семейных программ". Высокий спрос на ипотеку ожидается и по итогам декабря, но, по его мнению, в повышении спроса будет играть роль фактор сезонности.

"Но в целом по году все равно будет снижение 5-10%, минус в целом по стране", - добавил аналитик.

Лакеев напомнил, что 80% всей ипотеки - это субсидируемые кредиты. "То есть именно информационный фон вокруг семейной программы стал триггером для роста спроса", - резюмировал он.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

Обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

Мантуров ждет роста обрабатывающей промышленности РФ в 2026 году на 2,5-3%

 Мантуров ждет роста обрабатывающей промышленности РФ в 2026 году на 2,5-3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });