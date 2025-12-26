Поиск

Минфин РФ допустил перевыполнение плана по дивидендам в 2026 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - План по поступлению в федеральный бюджет 2026 года дивидендов в 703 млрд рублей может быть перевыполнен, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы, честно говоря, благодарны, конечно, ВТБ, потому что он нам сильно ситуацию улучшил, но даже и без ВТБ мы план бы в этом году выполнили. По итогам этого года мы получим чуть больше 1,1 трлн рублей в дивидендах (планировалось порядка 800 млрд рублей). Но действительно, половина из этого - это Сбер и ВТБ. (...) Финансовый сектор вот так у нас бюджет поддерживает", - сказал он в интервью радио РБК.

"Что касается следующего года, то планы у нас примерно такие же, в бюджете цифры, которые заложены в 2026 году, у нас 703 млрд рублей. С учетом того, что в этом году перевыполнили, то может быть, думаю, в следующем году тоже перевыполним", - сказал он.

Замминистра отметил, что это будет зависеть от многих факторов, в частности, он упомянул случаи, когда по целому ряду компаний принимаются периодически решения, связанные с освобождением от дивидендов. "Нам это, конечно, не очень нравится, как вы сами понимаете, но иногда это вызвано объективными факторами - отправлять компанию занимать под 25% на рынке, чтобы платить дивиденды, тоже не очень правильно. Поэтому здесь мы тоже проявляем гибкость определенную", - сказал Моисеев.

Комментируя отсутствие в проектировках Минфина дивидендов от "Газпрома", он сказал: "Конечно, да, мы знаем все - я тоже учил эти учебники - что многие компании шли на рынок, чтобы занять долг для того, чтобы выплатить дивиденды, но это все можно делать в нормальной ситуации. "Газпром" оказался в ситуации, когда он был отрезан от своего основного источника маржинальности. Я, честно говоря, участие в анализе финансового состояния "Газпрома" не принимал, этим другие люди занимались, но выводы я видел, и понятно, что ситуация "Газпрома" в рисках финансового дистресса (...), возвращаясь к классике, если мы посмотрим на модель CAPM, вы должны увеличивать долг до тех пор, пока у вас не возникнет финансового дистресса, и поэтому очевидно, что компания должна более тщательно управлять своей ликвидностью. Особенно в ситуации, когда ставка такая высокая, как она была в 2025 году".

Алексей Моисеев ВТБ Минфин РФ Газпром Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

Обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });