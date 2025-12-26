Минфин РФ допустил перевыполнение плана по дивидендам в 2026 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - План по поступлению в федеральный бюджет 2026 года дивидендов в 703 млрд рублей может быть перевыполнен, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы, честно говоря, благодарны, конечно, ВТБ, потому что он нам сильно ситуацию улучшил, но даже и без ВТБ мы план бы в этом году выполнили. По итогам этого года мы получим чуть больше 1,1 трлн рублей в дивидендах (планировалось порядка 800 млрд рублей). Но действительно, половина из этого - это Сбер и ВТБ. (...) Финансовый сектор вот так у нас бюджет поддерживает", - сказал он в интервью радио РБК.

"Что касается следующего года, то планы у нас примерно такие же, в бюджете цифры, которые заложены в 2026 году, у нас 703 млрд рублей. С учетом того, что в этом году перевыполнили, то может быть, думаю, в следующем году тоже перевыполним", - сказал он.

Замминистра отметил, что это будет зависеть от многих факторов, в частности, он упомянул случаи, когда по целому ряду компаний принимаются периодически решения, связанные с освобождением от дивидендов. "Нам это, конечно, не очень нравится, как вы сами понимаете, но иногда это вызвано объективными факторами - отправлять компанию занимать под 25% на рынке, чтобы платить дивиденды, тоже не очень правильно. Поэтому здесь мы тоже проявляем гибкость определенную", - сказал Моисеев.

Комментируя отсутствие в проектировках Минфина дивидендов от "Газпрома", он сказал: "Конечно, да, мы знаем все - я тоже учил эти учебники - что многие компании шли на рынок, чтобы занять долг для того, чтобы выплатить дивиденды, но это все можно делать в нормальной ситуации. "Газпром" оказался в ситуации, когда он был отрезан от своего основного источника маржинальности. Я, честно говоря, участие в анализе финансового состояния "Газпрома" не принимал, этим другие люди занимались, но выводы я видел, и понятно, что ситуация "Газпрома" в рисках финансового дистресса (...), возвращаясь к классике, если мы посмотрим на модель CAPM, вы должны увеличивать долг до тех пор, пока у вас не возникнет финансового дистресса, и поэтому очевидно, что компания должна более тщательно управлять своей ликвидностью. Особенно в ситуации, когда ставка такая высокая, как она была в 2025 году".