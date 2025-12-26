Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за III квартал в 8,13 руб. на акцию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Татнефть" на прошедшем в заочной форме внеочередном собрании одобрили дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 11 января 2026 года.

Утвержденная выплата соответствует 50% чистой прибыли компании по РСБУ за период. С учетом дивидендов за первое полугодие, выплаты за девять месяцев составят 22,48 рубля.

Как сообщалось, чистая прибыль НК по РСБУ по итогам января-сентября составила 104,6 млрд рублей (-39% к аналогичному периоду прошлого года). Прибыль по итогам июля-сентября - 37,84 млрд рублей (+28,4% ко II кварталу, -29,8% к III кв. 2024 года).

С 2018 года в "Татнефти" действует дивидендная политика, в соответствии с которой все свободные денежные средства, не используемые в инвестиционной деятельности или не направляющиеся на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов.

Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Традиционно первая промежуточная дивидендная выплата проводится по итогам шести месяцев, затем - за третий квартал и финальные дивиденды.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.