Поиск

Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за III квартал в 8,13 руб. на акцию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Татнефть" на прошедшем в заочной форме внеочередном собрании одобрили дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 11 января 2026 года.

Утвержденная выплата соответствует 50% чистой прибыли компании по РСБУ за период. С учетом дивидендов за первое полугодие, выплаты за девять месяцев составят 22,48 рубля.

Как сообщалось, чистая прибыль НК по РСБУ по итогам января-сентября составила 104,6 млрд рублей (-39% к аналогичному периоду прошлого года). Прибыль по итогам июля-сентября - 37,84 млрд рублей (+28,4% ко II кварталу, -29,8% к III кв. 2024 года).

С 2018 года в "Татнефти" действует дивидендная политика, в соответствии с которой все свободные денежные средства, не используемые в инвестиционной деятельности или не направляющиеся на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов.

Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Традиционно первая промежуточная дивидендная выплата проводится по итогам шести месяцев, затем - за третий квартал и финальные дивиденды.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.

Татарстан Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

Обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });