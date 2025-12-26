РЖД стали самой заметной компанией в российских СМИ по итогам 2025 года
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2025 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.
СМИ писали о том, что в июне компания объявила о возобновлении прямого ж/д сообщения между Москвой и Пхеньяном, прерванного в 2020 году из-за пандемии. Кроме этого, на Международном железнодорожном салоне "Pro//Движение.Экспо" "РЖД" анонсировали российский поезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) с искусственным интеллектом.
На второй строчке рейтинга расположился Сбер. В этом году широко освещалось участие Владимира Путина в пленарном заседании конференции Сбербанка AI Journey-2025, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Поприветствовать президента вышел робот, главе государства также рассказали о нейросетевых продуктах банка, в частности, о чат-боте GigaChat и его возможном применении в бизнесе. Кроме этого, в рамках ПМЭФ-2025 на Новой сцене Мариинского театра прошла премьера оперы "Мандрагора", основанной на замысле П.И. Чайковского и завершенной с использованием нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения.
На третьем месте в рейтинге — ВК Групп. Компания презентовала мессенджер Max – национальный аналог западных платформ, призванный стать "суперприложением", объединяющим обмен сообщениями, звонки, интеграцию Госуслуг и других сервисов. С 1 сентября Max стал обязательным к предустановке на все новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Кроме этого, в апреле пользователи "ВКонтакте" смогли присоединиться к празднованию рекордного гола российского хоккеиста Александра Овечкина, установив соответствующий статус на своей странице.
"Росатом" расположился на четвертой строчке рейтинга. В СМИ широко обсуждали Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week) – крупнейшее мероприятие, посвященное атомной и смежным отраслям, и приуроченное к 80-летию атомной промышленности России. Президент Владимир Путин совместно с Алексеем Лихачевым показали зарубежным гостям макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку. Также на ПМЭФ "Росатом" и агентство Казахстана по атомной энергетике подписали документы, касающиеся строительства первой АЭС в республике, — индикативную дорожную карту на 2025-2027 годы.
Замыкает пятерку самых заметных компаний — банк ВТБ, который в декабре в 16-й раз провел инвестиционный форум "Россия зовет!", главная тема этого года — "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". На пленарной сессии выступил Владимир Путин, который подчеркнул, что сейчас российская экономика справляется с внешним давлением. По его словам, страна продолжит вести суверенную экономическую политику. Кроме этого, в текущем году ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ: с 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ.
|N
|Персона
|Изменение позиций к 2024 году
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|Охват
|1
|РЖД
|=
|124 104 192
|579 086
|444 430 630
|2
|Сбер
|=
|90 194 312
|620 457
|532 064 874
|3
|ВК Групп
|-*
|79 230 728
|1 108 475
|409 667 591
|4
|Росатом
|↓1
|63 655 436
|297 939
|440 300 877
|5
|ВТБ
|↓1
|50 886 784
|425 351
|513 516 012
|6
|АвтоВАЗ
|↓1
|49 036 460
|291 983
|409 904 434
|7
|Газпром
|↓1
|46 111 904
|350 054
|445 518 097
|8
|Ростех
|=
|36 393 928
|208 960
|369 542 460
|9
|Авито
|=
|31 826 788
|223 072
|286 246 527
|10
|Аэрофлот
|↑4
|29 249 544
|175 013
|429 570 367
|11
|Аэропорт Шереметьево
|↑14
|27 178 692
|147 262
|380 684 823
|12
|МТС
|↑1
|26 245 060
|192 987
|401 166 138
|13
|Ростелеком
|↓2
|25 939 468
|184 410
|421 579 614
|14
|РФПИ
|-
|24 983 078
|98 326
|330 045 299
|15
|Яндекс
|↓5
|24 962 460
|292 186
|445 844 168
|16
|Роскосмос
|↓4
|23 860 052
|148 857
|377 813 413
|17
|ДОМ.РФ
|↓1
|22 241 536
|134 517
|338 348 929
|18
|Аэропорт Пулково
|↑10
|21 993 294
|102 413
|348 752 522
|19
|Аэропорт Домодедово
|↑24
|21 776 528
|110 037
|299 520 451
|20
|Лукойл
|=
|21 217 706
|175 247
|389 982 881
|21
|ВЭБ.РФ
|↓4
|20 465 212
|102 626
|338 684 452
|22
|Аэропорт Внуково
|-
|20 097 202
|101 149
|344 345 674
|23
|Вайлдберриз
|↓16
|20 027 706
|158 046
|368 506 734
|24
|Роснефть
|↓5
|18 998 872
|139 289
|380 001 060
|25
|Росэнергоатом
|-
|17 787 584
|69 654
|300 158 764
|26
|Озон
|-
|16 568 800
|163 921
|362 979 346
|27
|Альфа-Банк
|↓6
|16 011 498
|128 076
|379 289 151
|28
|МегаФон
|↓10
|15 637 403
|182 930
|315 236 793
|29
|Транснефть
|↓7
|14 974 651
|87 997
|310 954 773
|30
|ПСБ
|↓6
|13 784 525
|99 204
|323 370 641
|31
|ОСК
|-
|13 664 439
|81 371
|360 050 536
|32
|Россети
|↓17
|13 465 857
|92 555
|309 602 493
|33
|Россельхозбанк
|↓7
|12 825 280
|95 654
|327 560 892
|34
|Т-Банк
|↓11
|12 231 431
|122 102
|368 359 596
|35
|Газпром нефть
|↓3
|11 700 011
|92 217
|311 413 329
|36
|Корпорация МСП
|↓2
|10 938 763
|78 137
|120 589 507
|37
|Норильский Никель
|↓7
|10 809 282
|88 579
|330 725 076
|38
|ВымпелКом
|↑3
|10 741 988
|82 997
|275 727 547
|39
|Совкомбанк
|↓2
|9 955 642
|84 114
|265 961 273
|40
|Газпромбанк
|↓13
|9 529 085
|106 210
|332 224 131
|41
Ритейл Групп
|↓10
|9 387 598
|87 939
|228 623 520
|42
|ФГ БКС
|↑7
|8 964 312
|60 584
|143 088 829
|43
|РусГидро
|↓8
|8 915 312
|55 819
|256 212 047
|44
|Т ПЛЮС
|↓15
|8 429 873
|49 992
|73 766 075
|45
|РАО ЭС Востока
|↓12
|8 143 109
|48 328
|158 572 529
|46
|Магнит
|↓8
|8 068 372
|81 988
|244 119 371
|47
|ГК Росводоканал
|↓7
|7 969 379
|42 361
|72 931 802
|48
|Северсталь
|↓9
|7 947 890
|68 970
|270 145 054
|49
|Tele2 Россия
|↓2
|7 232 450
|64 133
|190 846 464
|50
|ММК
|=
|7 073 063
|60 709
|236 556 025
-* компания не была представлена в рейтинге за 2024 год
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН.
Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Методика
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: 2025 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2025.