РЖД стали самой заметной компанией в российских СМИ по итогам 2025 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2025 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.

СМИ писали о том, что в июне компания объявила о возобновлении прямого ж/д сообщения между Москвой и Пхеньяном, прерванного в 2020 году из-за пандемии. Кроме этого, на Международном железнодорожном салоне "Pro//Движение.Экспо" "РЖД" анонсировали российский поезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) с искусственным интеллектом.

На второй строчке рейтинга расположился Сбер. В этом году широко освещалось участие Владимира Путина в пленарном заседании конференции Сбербанка AI Journey-2025, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Поприветствовать президента вышел робот, главе государства также рассказали о нейросетевых продуктах банка, в частности, о чат-боте GigaChat и его возможном применении в бизнесе. Кроме этого, в рамках ПМЭФ-2025 на Новой сцене Мариинского театра прошла премьера оперы "Мандрагора", основанной на замысле П.И. Чайковского и завершенной с использованием нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения.

На третьем месте в рейтинге — ВК Групп. Компания презентовала мессенджер Max – национальный аналог западных платформ, призванный стать "суперприложением", объединяющим обмен сообщениями, звонки, интеграцию Госуслуг и других сервисов. С 1 сентября Max стал обязательным к предустановке на все новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Кроме этого, в апреле пользователи "ВКонтакте" смогли присоединиться к празднованию рекордного гола российского хоккеиста Александра Овечкина, установив соответствующий статус на своей странице.

"Росатом" расположился на четвертой строчке рейтинга. В СМИ широко обсуждали Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week) – крупнейшее мероприятие, посвященное атомной и смежным отраслям, и приуроченное к 80-летию атомной промышленности России. Президент Владимир Путин совместно с Алексеем Лихачевым показали зарубежным гостям макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку. Также на ПМЭФ "Росатом" и агентство Казахстана по атомной энергетике подписали документы, касающиеся строительства первой АЭС в республике, — индикативную дорожную карту на 2025-2027 годы.

Замыкает пятерку самых заметных компаний — банк ВТБ, который в декабре в 16-й раз провел инвестиционный форум "Россия зовет!", главная тема этого года — "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". На пленарной сессии выступил Владимир Путин, который подчеркнул, что сейчас российская экономика справляется с внешним давлением. По его словам, страна продолжит вести суверенную экономическую политику. Кроме этого, в текущем году ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ: с 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ.

NПерсонаИзменение позиций к 2024 годуИндекс заметностиУпоминания в СМИОхват
1РЖД=124 104 192579 086444 430 630
2Сбер=90 194 312620 457532 064 874
3ВК Групп-*79 230 7281 108 475409 667 591
4Росатом↓163 655 436297 939440 300 877
5ВТБ↓150 886 784425 351513 516 012
6АвтоВАЗ↓149 036 460291 983409 904 434
7Газпром↓146 111 904350 054445 518 097
8Ростех=36 393 928208 960369 542 460
9Авито=31 826 788223 072286 246 527
10Аэрофлот↑429 249 544175 013429 570 367
11Аэропорт Шереметьево↑1427 178 692147 262380 684 823
12МТС↑126 245 060192 987401 166 138
13Ростелеком↓225 939 468184 410421 579 614
14РФПИ-24 983 07898 326330 045 299
15Яндекс↓524 962 460292 186445 844 168
16Роскосмос↓423 860 052148 857377 813 413
17ДОМ.РФ↓122 241 536134 517338 348 929
18Аэропорт Пулково↑1021 993 294102 413348 752 522
19Аэропорт Домодедово↑2421 776 528110 037299 520 451
20Лукойл=21 217 706175 247389 982 881
21ВЭБ.РФ↓420 465 212102 626338 684 452
22Аэропорт Внуково-20 097 202101 149344 345 674
23Вайлдберриз↓1620 027 706158 046368 506 734
24Роснефть↓518 998 872139 289380 001 060
25Росэнергоатом-17 787 58469 654300 158 764
26Озон-16 568 800163 921362 979 346
27Альфа-Банк↓616 011 498128 076379 289 151
28МегаФон↓1015 637 403182 930315 236 793
29Транснефть↓714 974 65187 997310 954 773
30ПСБ↓613 784 52599 204323 370 641
31ОСК-13 664 43981 371360 050 536
32Россети↓1713 465 85792 555309 602 493
33Россельхозбанк↓712 825 28095 654327 560 892
34Т-Банк↓1112 231 431122 102368 359 596
35Газпром нефть↓311 700 01192 217311 413 329
36Корпорация МСП↓210 938 76378 137120 589 507
37Норильский Никель↓710 809 28288 579330 725 076
38ВымпелКом↑310 741 98882 997275 727 547
39Совкомбанк↓29 955 64284 114265 961 273
40Газпромбанк↓139 529 085106 210332 224 131
ИКС 5

Ритейл Групп

↓109 387 59887 939228 623 520
42ФГ БКС↑78 964 31260 584143 088 829
43РусГидро↓88 915 31255 819256 212 047
44Т ПЛЮС↓158 429 87349 99273 766 075
45РАО ЭС Востока↓128 143 10948 328158 572 529
46Магнит↓88 068 37281 988244 119 371
47ГК Росводоканал↓77 969 37942 36172 931 802
48Северсталь↓97 947 89068 970270 145 054
49Tele2 Россия↓27 232 45064 133190 846 464
50ММК=7 073 06360 709236 556 025

-* компания не была представлена в рейтинге за 2024 год

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН.

Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Методика

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: 2025 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2025.

