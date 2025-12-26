РЖД стали самой заметной компанией в российских СМИ по итогам 2025 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2025 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.

СМИ писали о том, что в июне компания объявила о возобновлении прямого ж/д сообщения между Москвой и Пхеньяном, прерванного в 2020 году из-за пандемии. Кроме этого, на Международном железнодорожном салоне "Pro//Движение.Экспо" "РЖД" анонсировали российский поезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) с искусственным интеллектом.

На второй строчке рейтинга расположился Сбер. В этом году широко освещалось участие Владимира Путина в пленарном заседании конференции Сбербанка AI Journey-2025, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Поприветствовать президента вышел робот, главе государства также рассказали о нейросетевых продуктах банка, в частности, о чат-боте GigaChat и его возможном применении в бизнесе. Кроме этого, в рамках ПМЭФ-2025 на Новой сцене Мариинского театра прошла премьера оперы "Мандрагора", основанной на замысле П.И. Чайковского и завершенной с использованием нейросетей Сбера. GigaChat помог написать либретто, SymFormer доработал музыкальную ткань, а Kandinsky создал визуальные и сценографические решения.

На третьем месте в рейтинге — ВК Групп. Компания презентовала мессенджер Max – национальный аналог западных платформ, призванный стать "суперприложением", объединяющим обмен сообщениями, звонки, интеграцию Госуслуг и других сервисов. С 1 сентября Max стал обязательным к предустановке на все новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Кроме этого, в апреле пользователи "ВКонтакте" смогли присоединиться к празднованию рекордного гола российского хоккеиста Александра Овечкина, установив соответствующий статус на своей странице.

"Росатом" расположился на четвертой строчке рейтинга. В СМИ широко обсуждали Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week) – крупнейшее мероприятие, посвященное атомной и смежным отраслям, и приуроченное к 80-летию атомной промышленности России. Президент Владимир Путин совместно с Алексеем Лихачевым показали зарубежным гостям макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку. Также на ПМЭФ "Росатом" и агентство Казахстана по атомной энергетике подписали документы, касающиеся строительства первой АЭС в республике, — индикативную дорожную карту на 2025-2027 годы.

Замыкает пятерку самых заметных компаний — банк ВТБ, который в декабре в 16-й раз провел инвестиционный форум "Россия зовет!", главная тема этого года — "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". На пленарной сессии выступил Владимир Путин, который подчеркнул, что сейчас российская экономика справляется с внешним давлением. По его словам, страна продолжит вести суверенную экономическую политику. Кроме этого, в текущем году ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ: с 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ.

N Персона Изменение позиций к 2024 году Индекс заметности Упоминания в СМИ Охват 1 РЖД = 124 104 192 579 086 444 430 630 2 Сбер = 90 194 312 620 457 532 064 874 3 ВК Групп -* 79 230 728 1 108 475 409 667 591 4 Росатом ↓1 63 655 436 297 939 440 300 877 5 ВТБ ↓1 50 886 784 425 351 513 516 012 6 АвтоВАЗ ↓1 49 036 460 291 983 409 904 434 7 Газпром ↓1 46 111 904 350 054 445 518 097 8 Ростех = 36 393 928 208 960 369 542 460 9 Авито = 31 826 788 223 072 286 246 527 10 Аэрофлот ↑4 29 249 544 175 013 429 570 367 11 Аэропорт Шереметьево ↑14 27 178 692 147 262 380 684 823 12 МТС ↑1 26 245 060 192 987 401 166 138 13 Ростелеком ↓2 25 939 468 184 410 421 579 614 14 РФПИ - 24 983 078 98 326 330 045 299 15 Яндекс ↓5 24 962 460 292 186 445 844 168 16 Роскосмос ↓4 23 860 052 148 857 377 813 413 17 ДОМ.РФ ↓1 22 241 536 134 517 338 348 929 18 Аэропорт Пулково ↑10 21 993 294 102 413 348 752 522 19 Аэропорт Домодедово ↑24 21 776 528 110 037 299 520 451 20 Лукойл = 21 217 706 175 247 389 982 881 21 ВЭБ.РФ ↓4 20 465 212 102 626 338 684 452 22 Аэропорт Внуково - 20 097 202 101 149 344 345 674 23 Вайлдберриз ↓16 20 027 706 158 046 368 506 734 24 Роснефть ↓5 18 998 872 139 289 380 001 060 25 Росэнергоатом - 17 787 584 69 654 300 158 764 26 Озон - 16 568 800 163 921 362 979 346 27 Альфа-Банк ↓6 16 011 498 128 076 379 289 151 28 МегаФон ↓10 15 637 403 182 930 315 236 793 29 Транснефть ↓7 14 974 651 87 997 310 954 773 30 ПСБ ↓6 13 784 525 99 204 323 370 641 31 ОСК - 13 664 439 81 371 360 050 536 32 Россети ↓17 13 465 857 92 555 309 602 493 33 Россельхозбанк ↓7 12 825 280 95 654 327 560 892 34 Т-Банк ↓11 12 231 431 122 102 368 359 596 35 Газпром нефть ↓3 11 700 011 92 217 311 413 329 36 Корпорация МСП ↓2 10 938 763 78 137 120 589 507 37 Норильский Никель ↓7 10 809 282 88 579 330 725 076 38 ВымпелКом ↑3 10 741 988 82 997 275 727 547 39 Совкомбанк ↓2 9 955 642 84 114 265 961 273 40 Газпромбанк ↓13 9 529 085 106 210 332 224 131 41 ИКС 5 Ритейл Групп ↓10 9 387 598 87 939 228 623 520 42 ФГ БКС ↑7 8 964 312 60 584 143 088 829 43 РусГидро ↓8 8 915 312 55 819 256 212 047 44 Т ПЛЮС ↓15 8 429 873 49 992 73 766 075 45 РАО ЭС Востока ↓12 8 143 109 48 328 158 572 529 46 Магнит ↓8 8 068 372 81 988 244 119 371 47 ГК Росводоканал ↓7 7 969 379 42 361 72 931 802 48 Северсталь ↓9 7 947 890 68 970 270 145 054 49 Tele2 Россия ↓2 7 232 450 64 133 190 846 464 50 ММК = 7 073 063 60 709 236 556 025

-* компания не была представлена в рейтинге за 2024 год