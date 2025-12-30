Минфин ожидает, что параметры финплана позволят РЖД сохранить финансовую стабильность

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Параметры финплана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2026 год, существенно урезанной по сравнению с текущим годом, позволят компании, чья растущая долговая нагрузка в последнее время активно обсуждается рынком, сохранить финансовую стабильность, рассчитывает Минфин.

Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму и финплан в понедельник. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд руб., сообщила компания. Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок предусмотрено 531,4 млрд руб., в том числе 288 млрд руб. – на капремонт инфраструктуры и подвижного состава. На приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд руб., включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. На реализацию проекта высокоскоростной магистрали предусмотрено 120 млрд руб., а также 62,2 млрд руб. - на проекты по развитию магистральной инфраструктуры.

Утвержденный объем инвестпрограммы РЖД на 2025 год – 890,9 млрд руб., таким образом, ее размер на 2026 год на 20% ниже (фактический объем исполнения за 2025 год пока не озвучен).

"Минфином поддержаны меры, реализуемые менеджментом ОАО "РЖД", в том числе по увеличению погрузки, продаже непрофильных активов. Компании оказывается господдержка по ранее принятым решениям в виде субсидий на приобретение подвижного состава, частичную компенсацию операционных расходов, а также продления сроков уплаты страховых взносов", - говорится в пресс-релизе Минфина, опубликованном во вторник.

"Принятые решения позволят сохранить стабильное финансовое состояние компании", - приводит Минфин слова члена совета директоров РЖД, первого замминистра финансов Ирины Окладниковой.

В последние недели активизировалось обсуждение финансового положения РЖД. Компания работает над реструктуризацией долга, говорил в конце ноября глава Минфина Антон Силуанов.

"РЖД сейчас принимают меры по работе с задолженностью, реструктуризацией задолженности, облегчению долгового бремени на следующий год, работают с кредитными организациями", - ответил он на вопрос о долговой нагрузке монополии.

Чистая прибыль РЖД по МСФО упала за девять месяцев 2025 г. в 4,2 раза, до 24,9 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 13,7%, до 808,1 млрд рублей. По данным отчета, на 30 сентября 2025 г. краткосрочные обязательства группы РЖД превысили ее оборотные активы на 2,2 трлн рублей (на 31 декабря 2024 г.: на 2,1 трлн руб.).