Поиск

Предпринимательская уверенность в РФ в декабре снизилась в добыче, выросла в обработке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в декабре 2025 года снизился на 2,5 процентного пункта (п.п.) - до минус 4,4%, сообщил Росстат в пятницу.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в декабре 2025 года вырос на 1,8 п.п., составив минус 0,3%.

Росстат в декабре провел обследование 5,1 тыс. организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В добыче полезных ископаемых на резкое снижение индекса повлияли увеличение отрицательных оценок спроса на продукцию в текущем месяце с минус 13,4% до минус 19,2% и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 9,2% до 7,0%. В то же время снизилась доля респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 1,7% до 0,9%.

В обрабатывающих производствах на значительный рост индекса повлияли увеличение положительных оценок перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 22,9% до 30,2% и снижение доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 3,4% до 2,9%. Изменение доли респондентов, отрицательно оценивающих спрос на продукцию в текущем месяце, с минус 25,7% до минус 28,2%, замедлило рост индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающих и обрабатывающих производствах снизился на 1 п.п., до 58%, и на 2 п.п., до 59%, соответственно.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 20,4%), так и в обрабатывающих производствах (минус 14,7%).

В добыче полезных ископаемых выросла доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с минус 1,4% до минус 1,1%; в обрабатывающих производствах обратная ситуация: наблюдается снижение доли руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 6,2% до 5,8%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

 Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

Обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });