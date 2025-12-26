Предпринимательская уверенность в РФ в декабре снизилась в добыче, выросла в обработке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в декабре 2025 года снизился на 2,5 процентного пункта (п.п.) - до минус 4,4%, сообщил Росстат в пятницу.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в декабре 2025 года вырос на 1,8 п.п., составив минус 0,3%.

Росстат в декабре провел обследование 5,1 тыс. организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В добыче полезных ископаемых на резкое снижение индекса повлияли увеличение отрицательных оценок спроса на продукцию в текущем месяце с минус 13,4% до минус 19,2% и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 9,2% до 7,0%. В то же время снизилась доля респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 1,7% до 0,9%.

В обрабатывающих производствах на значительный рост индекса повлияли увеличение положительных оценок перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 22,9% до 30,2% и снижение доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 3,4% до 2,9%. Изменение доли респондентов, отрицательно оценивающих спрос на продукцию в текущем месяце, с минус 25,7% до минус 28,2%, замедлило рост индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающих и обрабатывающих производствах снизился на 1 п.п., до 58%, и на 2 п.п., до 59%, соответственно.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 20,4%), так и в обрабатывающих производствах (минус 14,7%).

В добыче полезных ископаемых выросла доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с минус 1,4% до минус 1,1%; в обрабатывающих производствах обратная ситуация: наблюдается снижение доли руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 6,2% до 5,8%.