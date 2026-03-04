Поиск

Предпринимательская уверенность в России в феврале снизилась и в добыче, и в обработке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях России в феврале 2026 года снизился на 1,1 процентного пункта (п.п.) - до минус 7,0%, сообщил Росстат.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в феврале 2026 года опустился на 0,1 п.п., составив 0,4%.

Росстат в феврале провел обследование 5,5 тысяч организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В добыче полезных ископаемых на продолжающее снижение индекса, начавшееся в ноябре 2025 г., повлияло увеличение отрицательных оценок перспектив выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев с 1,5% до (-3,3%). В то же время снижение доли респондентов, отрицательно оценивающих спрос на продукцию в текущем месяце, с (-23,6%) до (-21,7%), замедлило падение индекса. Незначительные колебания оценки текущих запасов готовой продукции не повлияли на значение индекса.

В обрабатывающих производствах индекс незначительно снизился к уровню января 2026 года. Увеличение отрицательных оценок спроса на продукцию в текущем месяце с (-18,9%) до (-24,9%) было нивелировано снижением доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 6,3% до 0,3%. Колебания оценки перспектив выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев не повлияли на значение индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей в добыче полезных ископаемых сохранился на уровне января 2026 г. (60%), а в обрабатывающих производствах вырос на 1 п.п. и составил 62%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-18,0%), так и в обрабатывающих производствах (-9,3%).

Росстат
