РФ за 10 месяцев увеличила экспорт сыра и творога на 13%, до $139 млн

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев этого года экспортировала сыра и творога более чем на $139 млн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

В натуральном выражении объем поставок составил около 27 тыс. тонн. Динамику центр не приводит.

Практически половина экспортной выручки - около $69 млн - пришлась на поставки в Казахстан. В числе крупных покупателей также Белоруссия (на $24 млн) и Узбекистан (на $17 млн).

Кроме того, Киргизия закупила российских сыров и творога почти на $7 млн, Азербайджан - более чем на $4 млн.

По данным центра, в текущем году эта продукция экспортировалась в более 65 стран мира. За 10 лет (сравнение январь-октябрь) отгрузки в стоимостном выражении увеличились в три раза.

Как сообщалось со ссылкой на прогноз Минсельхоза, в 2025 году РФ экспортирует порядка 80 млн тонн продукции АПК на $40 млрд.