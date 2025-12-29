Поиск

Нефть Brent подорожала до $61,3 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после резкого снижения по итогам торгов в минувшую пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени растет на $0,64 (1,06%), до $61,28 за баррель. В прошлую пятницу контракт подешевел на $1,6 (2,57%), до $60,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,6 (1,06%), до $57,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $1,61 (2,76%), до $56,74 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Аналитики также следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения" и стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)". Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель.

В то же время Трамп сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования. По его словам, это, "безусловно, одна из больших проблем". "Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

До встречи с Зеленским американский президент провел "продуктивный" телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор, длившийся больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле.

"Главная причина, по которой цены на нефть растут, заключается в повышенной геополитической напряженности на фоне продолжающихся взаимных ударов России и Украины по объектам энергетической инфраструктуры на минувших выходных", - отметил аналитик Haitong Futures Ян Ан.

"На Ближнем Востоке тоже не все спокойно. Саудовская Аравия наносит авиаудары по Йемену, а Иран утверждает, что страна находится в состоянии полномасштабной войны с США, Европой и Израилем. Возможно, это усиливает опасения рынка по поводу перебоев поставок", - добавил эксперт.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 409 единиц. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.

