EMC может купить у "Севергрупп" клиники "Скандинавия", оплатив сделку акциями допэмиссии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) планирует провести допэмиссию по закрытой подписке в пользу ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова, сообщила компания.

В рамках допэмиссии планируется разместить 32 792 844 акции по цене 766,2 рубля. Общий объем допэмиссии, таким образом, составит 25,1 млрд рублей.

Как сообщает EMC, акции могут быть оплачены деньгами и/или долями участия в уставном капитале ООО "Ава-Петер" (юрлицо сети клиник "Скандинавия"), принадлежащего "Севергрупп".

Вопрос о проведении допэмиссии рассмотрит внеочередное собрание акционеров EMC, которое пройдет в заочной форме (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 4 февраля 2026 года). В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 10 января 2026 года.

"Севергрупп" в качестве оплаты акций допэмиссии МКПАО "ЮМГ" внесет 100% долей в ООО "Ава-Петер", взамен получив миноритарную долю в объединенной компании (размер доли не уточняется), сообщает ЕМС.

Сделка потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Акционеры МКПАО "ЮМГ", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. В случае, если акционеры реализуют свои преимущественные права, ЕМС направит полученные средства на общекорпоративные цели.

В результате сделки изменения состава контролирующих акционеров МКПАО "ЮМГ" не произойдет.

Объединение "Скандинавии" и EMC обеспечит синергию клинических экспертиз и уникальных компетенций медицинских команд обоих операторов, а также позволит расширить географическое присутствие ЕМС на Северо-Запад России и занять лидирующие позиции в обеих столицах - Москве и Петербурге. При этом сохранение автономии брендов EMC и "Скандинавии" позволит диверсифицировать портфель услуг, расширить спектр ценовых сегментов и удовлетворить потребности еще более широкого круга клиентов, считают в ЕМС.

"Решение об объединении бизнесов группы EMC и "Скандинавии" - это логичный следующий шаг на пути создания уникальной платформы, объединяющей различные форматы и сегменты на рынке медицинских услуг. ЕМС успешно развивает в Москве премиальный сегмент медицины, а с вхождением в группу "Семейного доктора" (ЕМС осенью купила 75% этой сети - ИФ) - вышла в новый сегмент медицины. Экспертиза "Скандинавии" дает группе очередной импульс - новая география и расширение присутствия в среднем ценовом сегменте выступят дополнительным катализатором повышения качества обслуживания для пациентов и повышения ценности для акционеров", - прокомментировал гендиректор ЕМС Андрей Яновский.

"Мы уверены в больших перспективах российского рынка частного здравоохранения. Объединение эталонных управленческих практик группы EMC и уникальной экспертизы сети "Cкандинавия" формирует серьезный потенциал для создания стоимости", - сказал "Интерфаксу" представитель "Севергрупп".

Сеть клиник "Скандинавия" (бренд ООО "Ава-Петер") - одна из ведущих частных компаний в сфере здравоохранения в РФ и лидер в Санкт-Петербурге. Клиники расположены в трех городах России - Санкт-Петербург, Вологда и Казань, открыто 23 отделения с 80 направлениями работы.

"Скандинавия" предоставляет полный спектр медицинских услуг: в составе многопрофильной клиники есть амбулаторно-поликлиническое отделение, многопрофильный хирургический госпиталь, отделение педиатрии, травматологии и круглосуточный травмпункт, диагностическое отделение, стоматология, отделение пластической хирургии и косметологии, родильный дом, отделение реабилитации, а также аптеки.

"Скандинавия" присутствует на рынке с 1996 года, ее клиентская база насчитывает более 200 тыс. пациентов ежегодно.