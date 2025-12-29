Поиск

Brent подорожала до $61,97 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в понедельник.

К 18:43 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,33 (2,19%), до $61,97 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,37 (2,41%), до $58,11 за баррель.

Министерство энергетики США отложило на неопределенный срок запланированную на 18:30 по Москве публикацию данных об изменении запасов нефти и продуктов нефтепереработки, которая и так была ранее перенесена с прошлой недели из-за праздников. Причин очередного переноса Минэнерго не уточняет, однако обещает уведомить о новом времени публикации не позднее чем за час.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта и его урегулирования.

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента России в Новгородской области, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его данным, в атаке участвовали 91 БПЛА дальнего действия, всех их уничтожила российская ПВО. По слова миинистра, переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.

WTI Brent МИД Минэнерго США Новгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности

Клиенты ВТБ жалуются на сбои при оплате картами банка

Brent подорожала до $61,82 за баррель

Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

 Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });