Brent подорожала до $61,97 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в понедельник.

К 18:43 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,33 (2,19%), до $61,97 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,37 (2,41%), до $58,11 за баррель.

Министерство энергетики США отложило на неопределенный срок запланированную на 18:30 по Москве публикацию данных об изменении запасов нефти и продуктов нефтепереработки, которая и так была ранее перенесена с прошлой недели из-за праздников. Причин очередного переноса Минэнерго не уточняет, однако обещает уведомить о новом времени публикации не позднее чем за час.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта и его урегулирования.

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента России в Новгородской области, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его данным, в атаке участвовали 91 БПЛА дальнего действия, всех их уничтожила российская ПВО. По слова миинистра, переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.