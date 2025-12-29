Грушко назвал атаку БПЛА на резиденцию президентапопыткой подорвать переговоры

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Атака БПЛА на государственную резиденцию президента в Новгородской области - это попытка сорвать процесс урегулирования украинского кризиса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

"То, что произошло сегодня, это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира. Несомненно, что Российская Федерация соответствующим образом отреагирует на эту провокацию, в том числе и в контексте формулирования нашей позиции по возможной формуле мира", - сказал он.

По словам замглавы МИД, "это становится уже практикой - как только переговорный процесс вступает в такую деликатную фазу поиска решения, украинские власти действуют по логике не дать сформироваться условиям для достижения мирного урегулирования".

Ранее об атаке на резиденцию в Новгородской области сообщил глава МИД Сергей Лавров.