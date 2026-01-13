Поиск

В Казахстане заявили о штатной отгрузке нефти на КТК с учетом корректировок на погоду

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идет в штатном режиме, с учетом корректировок на погодные условия, сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

"На сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. Технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

В ведомстве заверили, что главным приоритетом остается "обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения".

"Министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в декабре КТК уже приостанавливал прием нефти в систему и перевалку на морском терминале до нормализации погодных условий и снятия штормовых предупреждений.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

