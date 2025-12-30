"СовЭкон" повысил прогноз экспорта пшеницы в 2025/26 сельхозгоду на 0,4 млн т до 44,6 млн т

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила прогноз по экспорту российской пшеницы в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) на 0,4 млн тонн до 44,6 млн тонн, это сделано на основе высоких темпов поставок и улучшения экспортной маржи.

"Экспорт российской пшеницы в последние месяцы был исключительно высоким. Декабрьские поставки оцениваются в 4,2 млн тонн, что близко к месячному рекорду в 4,3 млн тонн, ноябрьские – в 5,1 млн тонн, что значительно выше предыдущего ноябрьского рекорда в 4,3 млн тонн", - говорится в сообщении компании.

По оценке экспертов, спрос со стороны импортеров остается высоким. Покупатели, которые откладывали закупки в надежде на снижение цен, вернулись на рынок, что привело к исторически высоким для этого периода объемам поставок. Экспортная маржа также улучшилась. Внутренние цены продолжают снижаться, в то время как экспортные цены держатся на уровне около $230 за тонну (FOB), что позволяет марже перейти от отрицательных к слегка положительным значениям.

Как заявил глава компании Андрей Сизов, который цитируется в сообщении, российская экспортная кампания в этом сезоне началась медленно, но ускорилась до почти рекордных уровней. "Не исключаем дальнейшего повышения прогноза экспорта, хотя медленные продажи и сильный рубль остаются ключевыми препятствиями", - отметил он.

"СовЭкон" также повысил прогноз экспорта ячменя на 0,2 млн тонн до 3,8 млн тонн и увеличил оценку экспорта кукурузы на 0,1 млн тонн,до 2,5 млн тонн. Общий объем экспорта зерна из России теперь прогнозируется на уровне 52,9 млн тонн, что на 0,3 млн тонн больше, чем по ноябрьской оценке.