Переходный период к единой регистрации медизделий в ЕАЭС продлен до конца 2027 г.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Государства Евразийского экономического союза подписали протокол о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС в части продления переходного периода для завершения национальной регистрации в срок до 2028 года, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Документ предусматривает возможность подачи до 31 декабря 2027 года заявлений об экспертизе и регистрации медизделий в порядке, предусмотренном правом союза либо законодательством государства-члена. Ранее такая возможность была предусмотрена до 31 декабря 2025 года, и предполагалось, что с 1 января 2026 года регистрация медицинских изделий будет осуществляться только в соответствии с правом союза", - говорится в сообщении.

"Продление переходного периода, установленное протоколом, позволит государствам ЕАЭС оптимизировать систему регистрации для перехода на единую регистрацию медизделий по правилам Союза", - подчеркнули в ЕЭК.

Протокол начинает временно применяться по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения Комиссией последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.