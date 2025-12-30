ЦБ весной проведет обследование структуры акционеров и контролирующих лиц финорганизаций

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.

ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о лицах, под контролем которых она находится.

Обследование проводится с целью анализа информации, необходимой для совершенствования процедур допуска. Его участниками станут 32 кредитные организации, 17 страховщиков и 3 негосударственных пенсионных фонда.

ЦБ с 2027 года будет требовать от финансовых организаций раскрытия обезличенных данных о структуре собственности, говорила в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Она напомнила, что Банк России в 2022 году дал право банкам и другим финансовым организациям не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам, включая данные о структуре собственности и сведения о руководителях. Тяжельникова отмечала, что речь не шла о запрете раскрытия информации. Есть организации, которые продолжают публиковать ее и сейчас, но их немного. Например, из 352 действующих кредитных организаций структуру собственности раскрывают только 3 банка, это менее 1%. Среди микрофинансовых компаний информацию продолжают раскрывать 28%, управляющих компаний - 12%, страховщиков - 8%, НПФ - 6%.

"На следующий год возможность не раскрывать структуру собственности сохранится. Тем не менее, понимая, что рынку нужна какая-то качественная информация о структурах собственности его участников, мы предложили концепцию обезличенного раскрытия информации, без конкретных данных о персоналиях и их долях. Летом провели опрос, в котором приняло участие более 400 организаций, а также предварительно обсудили наш подход с участниками рынка. Что мы предлагаем? Мы хотим отказаться от публикации данных, идентифицирующих участников структур собственности. При этом мы планируем раскрывать информацию, которая по сути характеризует структуру собственности качественно, через набор критериев, которые мы определили с рынком", - сказала Тяжельникова.

Этот подход планируется использовать для раскрытия данных о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях. Она отметила, что Банк России продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате и продолжит выполнять контрольно-надзорные функции в отношении участников структур собственности.

ЦБ предлагает прописать в форму раскрытия 12 критериев с перечислением фактов, характеризующих участников структур собственности, отношения между ними с точки зрения контроля или влияния на финансовую организацию, их деловую репутацию и финансовое положение.