Рынок акций РФ завершил последние декабрьские торги ростом к 2770п по индексу МосБиржи

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на последних в уходящем году торгах скорректировался вверх после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2770 пунктов во главе с бумагами ПАО "Южуралзолото" (+6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2766,62 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1114,13 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составил 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

По итогам 2025 года индекс МосБиржи снизился на 4%, индекс РТС вырос на 24,7% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 23,45 рубля.

