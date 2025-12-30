Поиск

Рынок акций РФ завершил последние декабрьские торги ростом к 2770п по индексу МосБиржи

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на последних в уходящем году торгах скорректировался вверх после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2770 пунктов во главе с бумагами ПАО "Южуралзолото" (+6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2766,62 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1114,13 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составил 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

По итогам 2025 года индекс МосБиржи снизился на 4%, индекс РТС вырос на 24,7% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 23,45 рубля.

Скидки на российскую нефть Urals к концу декабря выросли на $6/барр.

ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

"Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"

"Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

Минфин РФ планирует продать госпакет ЮГК на открытом аукционе

Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

КТК приостановил прием нефти в систему и перевалку на морском терминале

"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

