ГОСТ на фермерскую продукцию вступает в действие в РФ с 1 января 2026 года

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Первый в РФ ГОСТ для фермерской продукции вступает в силу с 1 января 2026 года.

По данным Росстандарта, ГОСТ Р 72236-2025 "Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования", разработанный Роскачеством, будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по реализации фермерской продукции.

Документ закрепляет единые требования к идентификации и маркировке этой продукции, что позволит защитить интересы как добросовестных производителей, так и потребителей. Он предусматривает визуальную идентификацию фермерских зон в каналах продаж, понятную и достоверную информацию о производителе (название хозяйства, местонахождение), составе продукта и его особенностях. "Стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт", - говорилось в сообщении Росстандарта после утверждения ГОСТа.

Как заявляла министр сельского хозяйства Оксана Лут на международной выставке "Югагро" в ноябре, доля фермеров в производстве сельхозпродукции в последние годы остается стабильной - "15% плюс-минус". Но есть различия по отраслям.

По предварительным данным Росстата, в 2025 году на долю фермерских хозяйств пришлось 29,3% от общего сбора зерна, 40,8% - семян подсолнечника, 10,8% - сахарной свеклы, 17% - картофеля, 24% - овощей.

С 2026 года в РФ запускается новый федеральный проект по поддержке малого агробизнеса, его финансирование предусмотрено в 14,5 млрд рублей, что практически соответствует показателю 2025 года.

Разработку этого проекта в Минсельхозе объясняли необходимостью сосредоточить в едином документе все меры господдержки фермерского сектора, которые ранее были разбросаны по различным проектам и могли быть использованы на другие направления в АПК. Теперь они предназначены только для малого агробизнеса.

