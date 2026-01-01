Газпром получил разрешение на строительство отвода от "Силы Сибири" к столице БАМа Тынде

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" получило разрешение на строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) города Тында Амурской области. Как сообщил Минстрой России, это решение было принято 2 декабря минувшего года.

В ноябре компания сообщала, что проектирование этого перспективного газопровода-отвода находится в финальной стадии. В июне застройщик ООО "Газпром газификация" получил положительное заключение по проекту от Главгосэкспертизы.

Объект включает 6 км линейной части диаметром 200 мм, и ГРС мощностью 50 тыс. куб. м в час. Дальше от ГРС к потребителям пойдет межпоселковый газопровод. Через Тындинский муниципальный округ проходит магистральный газопровод "Сила Сибири".

"Газпром" и правительство Амурской области, как сообщалось, разрабатывают схему газоснабжения Тынды, администрация города актуализирует схему теплоснабжения с учетом планов по переводу на газ действующих котельных и строительству новых. Администрация города в 2024 году защитила в областном управлении экспертизы проекты газовых котельных (АТП, ЦРММ и МК-147), сообщается в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

Центральная котельная столицы БАМа - Тынды, которая отапливает большую часть города, работает на каменном угле и мазуте, часть оборудования устарела.

Поставки российского газа по газопроводу "Сила Сибири" из Якутского, а затем Иркутского центров газодобычи в Китай начались в 2019 году. В конце 2024 года магистраль вышла на проектную экспортную мощность в 38 млрд куб. м в год.