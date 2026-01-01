Поиск

Газпром получил разрешение на строительство отвода от "Силы Сибири" к столице БАМа Тынде

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" получило разрешение на строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) города Тында Амурской области. Как сообщил Минстрой России, это решение было принято 2 декабря минувшего года.

В ноябре компания сообщала, что проектирование этого перспективного газопровода-отвода находится в финальной стадии. В июне застройщик ООО "Газпром газификация" получил положительное заключение по проекту от Главгосэкспертизы.

Объект включает 6 км линейной части диаметром 200 мм, и ГРС мощностью 50 тыс. куб. м в час. Дальше от ГРС к потребителям пойдет межпоселковый газопровод. Через Тындинский муниципальный округ проходит магистральный газопровод "Сила Сибири".

"Газпром" и правительство Амурской области, как сообщалось, разрабатывают схему газоснабжения Тынды, администрация города актуализирует схему теплоснабжения с учетом планов по переводу на газ действующих котельных и строительству новых. Администрация города в 2024 году защитила в областном управлении экспертизы проекты газовых котельных (АТП, ЦРММ и МК-147), сообщается в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

Центральная котельная столицы БАМа - Тынды, которая отапливает большую часть города, работает на каменном угле и мазуте, часть оборудования устарела.

Поставки российского газа по газопроводу "Сила Сибири" из Якутского, а затем Иркутского центров газодобычи в Китай начались в 2019 году. В конце 2024 года магистраль вышла на проектную экспортную мощность в 38 млрд куб. м в год.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Скидки на российскую нефть Urals к концу декабря выросли на $6/барр.

 Скидки на российскую нефть Urals к концу декабря выросли на $6/барр.

ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

 ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

"Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"

 "Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"

"Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

 "Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

Минфин РФ планирует продать госпакет ЮГК на открытом аукционе

Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

 Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

КТК приостановил прием нефти в систему и перевалку на морском терминале

"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

 "АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

 Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8036 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });