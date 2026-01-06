Рынки акций АТР активно растут вслед за Уолл-стрит, исключением выступает S&P/ASX 200
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии.
Инвесторы в целом проигнорировали рост геополитических рисков, вызванных нападением США на Венесуэлу, пишет Trading Economics. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро, который в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке.
Пекин решительно осудил американские удары по Венесуэле и захват Мадуро, а также призвал Вашингтон соблюдать международное право.
Инвесторы ждут важных данных по инфляции в Китае, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 по Москве вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.
Самый активный подъем на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции China Hongqiao Group (+6,3%), JD Health International (+5,2%), Ping An Insurance (+5,1%), Longfor Group Holdings (+4,7%), Zijin Mining Group (+4,6%) и BYD Electronic (+3,9%).
Тем временем цена бумаг Hengan International Group снижается на 3,5%, CSPC Pharmaceutical - на 1,7%, Lenovo - на 1,6%, Xiaomi - на 1,3%, Alibaba Group Holding - на 0,9%.
Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось на 1,1%.
Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Mitsubishi Materials, дорожающие на 7,3%. Цена бумаг Sumitomo Metal Mining повысилась на 6,9%, Hitachi и Kawasaki Heavy Industries - на 6,4%, Disco Corp. - на 5,6%, Dowa Holdings - на 5,5%.
Между тем стоимость акций Chubu Electric Power падает на 9,3%. Также заметное снижение демонстрируют бумаги Sumitomo Electric Industries (-3,4%), Ibiden Co. (-2,8%), Otsuka Holdings (-2,7%) и Daiichi Sankyo (-2,5%).
Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1%.
Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышаются на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,2%.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.
Рыночная стоимость ритейлера Lovisa Holdings опустилась на 4,6%, Super Retail Group - на 3,7%, финкомпании Judo Capital Holdings - на 3,4%, сети магазинов автозапчастей Bapcor - на 3,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 3%.
Тем временем капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросла на 1,6% и 1,8% соответственно.