Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник консолидируется на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, которая отчасти компенсируется улучшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов не претерпел существенных изменений на фоне смешанной динамики blue chips.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2757,28 пункта (+0,01%); подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%) и бумаги "Полюса" (+0,5%), но просели акции "АЛРОСА" (-1%), "Аэрофлота" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен примет участие в посвященной украинской проблематике встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже 6 января, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью. Отвечая на уточняющий вопрос, Пинью добавила: "В числе гарантий безопасности существует одна очень ясная гарантия: это перспектива вступления Украины в ЕС. Это то, что ЕС как таковой может предложить независимо от того, что будет выдвигать "коалиция желающих"".

Делси Родригес в понедельник принесла присягу на посту временного президента Венесуэлы, сообщило агентство ЭФЭ. До сих пор она была вице-президентом страны. В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что в сложившейся обстановке обязанности главы государства должна взять на себя именно Родригес.

В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле.

Мадуро в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. По сообщению агентства ЭФЭ, Мадуро заявил, что считает себя не подсудимым, а военнопленным. Супруга Мадуро, Силия Флорес, также не признала себя виновной.

Телеканал Fox News сообщил, что окружной судья Элвин Хеллерштейн распорядился оставить Мадуро и Флорес под стражей до следующего слушания, запланированного на 17 марта.

Президент Колумбии Густаво Петро в понедельник пообещал "взять в руки оружие" в ответ на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа применить против латиноамериканской страны военную силу, сообщил телеканал Fox News.

Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену, находящихся под стражей в Нью-Йорке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. По словам представителя РФ, "любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем переговоров".

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,2% во главе с Dow Jones, который обновил исторический максимум (48,977 тыс. пунктов). Участники рынка оценивали ситуацию вокруг Венесуэлы и экономические статданные.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2025 года снизился до 47,9 пункта по сравнению с 48,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось минимальным с октября 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 48,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её сокращении. ISM Manufacturing находится ниже данного уровня десять месяцев подряд.

Позднее на этой неделе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services), а также ряд отчетов по рынку труда, включая декабрьские данные о безработице, имеющие ключевое значение для дальнейших решений Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Рынок прогнозирует, что ФРС опустит базовую процентную ставку дважды в 2026 году, тогда как декабрьский прогноз самого регулятора предусматривает лишь одно снижение.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CNBC заявил, что процентная ставка сейчас, возможно, близка к нейтральному уровню - то есть такому, когда денежно-кредитная политика не сдерживает, но и не стимулирует экономический рост.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

В Азии во вторник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне, когда Brent поднималась выше $61,8 за баррель, из-за сомнений экспертов, что Венесуэла сможет существенно увеличить добычу нефти в ближайшие годы.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве во вторник составила $61,59 за баррель (-0,2%), февральская цена фьючерса на WTI - $58,1 за баррель (-0,4%).