Рынок акций РФ во вторник просел к 2745п по индексу МосБиржи перед Рождеством

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, вновь просевшей к вечеру нефти и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживало покупателей перед празднованием православного Рождества. Индекс МосБиржи опустился в район 2745 пунктов, при этом лидерами отката выступили из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года индексные бумаги "ИКС 5" (-10,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2745,26 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1105,53 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Акции "ИКС 5" упали до 2722 рублей, бумаги лидировали по объему торгов среди индексных акций - 6,499 млрд рублей. Дивиденды за 9 месяцев составляют 368 рублей на бумагу.

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), "Северстали" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "ВК" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Русала" (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Т-Технологий" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Полюса" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник снизились "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-2,4%), ПАО "ЭсЭфАй" (-2,1%).

Раллировали акции ПАО "Диод" (+15,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+11,5% и +11,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (+8,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (+7,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+6,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+4,9%), ПАО "Россети Московский регион" (+4,8%), "Белона" (+4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,38 млрд рублей (из них 2,65 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 2,04 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,63 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).