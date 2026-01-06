Поиск

Рынок акций РФ во вторник просел к 2745п по индексу МосБиржи перед Рождеством

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, вновь просевшей к вечеру нефти и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживало покупателей перед празднованием православного Рождества. Индекс МосБиржи опустился в район 2745 пунктов, при этом лидерами отката выступили из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года индексные бумаги "ИКС 5" (-10,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2745,26 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1105,53 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Акции "ИКС 5" упали до 2722 рублей, бумаги лидировали по объему торгов среди индексных акций - 6,499 млрд рублей. Дивиденды за 9 месяцев составляют 368 рублей на бумагу.

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), "Северстали" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "ВК" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Русала" (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Т-Технологий" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Полюса" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник снизились "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-2,4%), ПАО "ЭсЭфАй" (-2,1%).

Раллировали акции ПАО "Диод" (+15,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+11,5% и +11,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (+8,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (+7,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+6,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+4,9%), ПАО "Россети Московский регион" (+4,8%), "Белона" (+4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,38 млрд рублей (из них 2,65 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 2,04 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,63 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

 Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

Рубль утром слегка снизился к юаню на фоне пониженной активности торгов и дешевеющей нефти

Цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила $13 тыс. за тонну

Золото и другие драгметаллы дорожают на фоне событий вокруг Венесуэлы

Акции Chevron дорожали на 10% на фоне событий вокруг Венесуэлы

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

 Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

 Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });