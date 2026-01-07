Поиск

Chevron и Quantum Energy Partners готовят предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединились для участия в тендере на приобретение международных активов российской "ЛУКОЙЛ", находящейся под санкциями, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы "ЛУКОЙЛа", оцениваемые в $22 млрд. Предложение касается всего портфеля международных активов российской НК, включая добычу нефти и газа, нефтеперерабатывающие заводы и более 2000 автозаправочных станций. Quantum и Chevron будут владеть и управлять активами в долгосрочной перспективе, что, по словам источников издания, вероятно, получит одобрение администрации Трампа.

Компания Quantum планирует приобрести активы в сотрудничестве со своей лондонской портфельной компанией Artemis Energy. Цена предложения, выдвинутого Quantum, пока не установлена. Quantum отказалась от комментариев. Представитель Chevron заявил, что компания имеет диверсифицированный портфель и продолжает оценивать потенциальные возможности. "В соответствии с нашей политикой, мы не комментируем заявления третьих лиц, а также не комментируем коммерческие вопросы", - добавил он.

Ранее интерес к активам "ЛУКОЙЛа" высказали: американская ExxonMobil, госкомпания Абу-Даби ADNOC, частный инвестфонд Carlyle Group, эмиратский конгломерат International Holding Company (IHC), саудовская Midad Energy, венгерская MOL, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайер - бывший владелец веб-сайтов для взрослых Pornhub, RedTube и YouPorn, а также хозяин английского футбольного клуба Chelsea Тодд Боэли с группой инвесторов из ОАЭ.

