Rystad ждет снижения глобального объема M&A в сфере добычи нефти и газа в 2026 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глобальный объем слияний и поглощений (M&A) в сфере добычи и разведки нефти и газа продолжит сокращаться в 2026 году после снижения на 17% в 2025 году, прогнозируют аналитики Rystad Energy.

В 2025 году глобальный объем M&A в сегменте upstream составил $170 млрд, число сделок сократилось на 12%, до 466. Порядка 66% всех сделок пришлось на долю Северной Америки, хотя активность в этом регионе сократилась. Рост объема M&A в 2025 году был отмечен лишь в Азии и Южной Америке.

Среди основных тенденций, поддерживавших рост активности в прошлом году, - консолидация в североамериканском сланцевом секторе, инвестиции в СПГ-проекты в США и Аргентине, а также выделение активов крупными компаниями в Азии и Великобритании для создания региональных СП, отмечается в обзоре Rystad.

Аналитики Rystad видят возможности для сделок M&A в секторе на сумму около $152 млрд в этом году.

"Мы ожидаем, что Северная Америка в 2026 году останется безусловным лидером активности, поток сделок будет обеспечиваться новой фазой "слияния равных" среди небольших и средних по размеру публичных сланцевых производителей в США", - говорит вице-президент Rystad Атул Райна, отвечающий за M&A в нефтегазовом секторе.

В то же время прогнозы для сектора в остальных регионах являются неоднородными, отмечается в обзоре.

"Хотя поток возможностей является существенным, активность сконцентрирована вокруг небольшого числа крупных и зачастую сложных транзакций. Государственные нефтяные компании стран Ближнего Востока, Азии и Южной Америки, вероятно, будут среди наиболее активных участников рынка", - говорит Райна.

В начале 2026 года уже стало известно, что сланцевые производители Coterra Energy и Devon Energy обсуждают возможность слияния, а Mitsubishi Corp. объявила о покупке активов Aethon Energy Management в США, связанных с добычей сланцевого газа и инфраструктурой, за $7,53 млрд.

Rystad видит возможности для сделок M&A в секторе за пределами Северной Америки на сумму $55 млрд в этом году, что включает возможную продажу австралийской Santos и международных upstream-активов "ЛУКОЙЛа".

