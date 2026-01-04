Следующее заседание восьми стран ОПЕК+ состоится 1 февраля

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Следующее заседание группы восьми стран - участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, пройдет 1 февраля.

"Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для анализа рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 1 февраля 2026 года", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте правительства РФ.

На заседании, проведенном в воскресенье вице-премьером РФ Александром Новаком в качестве сопредседателя, "Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтвердили приверженность стабильности рынка на фоне устойчивых перспектив мировой экономики и текущих здоровых фундаментальных показателей нефтяного рынка, что отражается в низком уровне запасов", отмечается в сообщении.

"Восемь участвующих стран подчеркнули, что 1,65 млн баррелей в сутки могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющихся условий рынка. Страны продолжат внимательно следить за ситуацией. В рамках постоянных усилий по поддержке стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости для продолжения приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее введённые добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года", - сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что восемь стран - участниц ОПЕК+ подтвердили своё решение от 2 ноября 2025 года приостановить увеличение добычи в феврале и марте 2026 года из-за сезонности.

"Участники сделки подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, которые будут отслеживаться Совместным министерским мониторинговым комитетом, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведённый объём с января 2024 года", - говорится в сообщении.