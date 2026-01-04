Поиск

Следующее заседание восьми стран ОПЕК+ состоится 1 февраля

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Следующее заседание группы восьми стран - участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, пройдет 1 февраля.

"Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для анализа рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 1 февраля 2026 года", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте правительства РФ.

ЭкономикаОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 годаОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 годаЧитать подробнее

На заседании, проведенном в воскресенье вице-премьером РФ Александром Новаком в качестве сопредседателя, "Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтвердили приверженность стабильности рынка на фоне устойчивых перспектив мировой экономики и текущих здоровых фундаментальных показателей нефтяного рынка, что отражается в низком уровне запасов", отмечается в сообщении.

"Восемь участвующих стран подчеркнули, что 1,65 млн баррелей в сутки могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющихся условий рынка. Страны продолжат внимательно следить за ситуацией. В рамках постоянных усилий по поддержке стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости для продолжения приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее введённые добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года", - сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что восемь стран - участниц ОПЕК+ подтвердили своё решение от 2 ноября 2025 года приостановить увеличение добычи в феврале и марте 2026 года из-за сезонности.

"Участники сделки подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, которые будут отслеживаться Совместным министерским мониторинговым комитетом, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведённый объём с января 2024 года", - говорится в сообщении.

ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

 ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Франция завершает создание эскадрильи боевых дронов

Директор Института Латинской Америки: пока судьба всех активов в Венесуэле остается неизменной

Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

 Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

США до спецоперации предлагали Мадуро сложить полномочия и уехать в Турцию

Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

 Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле лишь при вложениях в ее нефтяную отрасль

В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

 В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 января
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 59 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8056 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });