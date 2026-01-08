Поиск

Саудовская нефтехимическая компания SABIC продает активы в ЕС и Америке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Нефтехимическая компания SABIC (70% акций у госкомпании Saudi Aramco, остальное торгуется на Саудовской фондовой бирже) подписала две сделки по продаже своего европейского бизнеса по производству нефтехимической продукции и бизнеса по производству инженерных термопластов (ETP) в Северной и Южной Америке и Европе, передает Bloomberg.

Общая сумма сделок, совершаемых в рамках оптимизации портфеля, составит $950 млн, сообщила SABIC.

"Эти усилия являются продолжением планов SABIC по повышению доходности, сосредоточению внимания на высокорентабельных рынках и продуктах, где мы имеем явное конкурентное преимущество, перераспределению капитала в более прибыльные проекты и увеличению свободного денежного потока, одновременно продолжая обслуживать своих глобальных клиентов и максимизировать акционерную стоимость", - говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что в результате этих продаж крупнейший производитель химической продукции в Саудовской Аравии сосредоточится на операциях внутри страны и в Азии, поскольку низкая рентабельность подрывает прибыльность всей отрасли. Хотя доступ к дешевому местному сырью долгое время приносил компании выгоду, вялый рост в крупных экономиках снизил спрос, а высокие затраты на энергоносители в Европе нанесли ущерб местным заводам, объясняет агентство.

Обе сделки позволят SABIC сохранить стратегический доступ к своей продукции за счет экспорта в Европу и Америку, которые остаются приоритетными рынками для компании.

Завершение этих сделок зависит от выполнения стандартных условий закрытия и получения разрешений регулирующих органов, включая, при необходимости, консультации с сотрудниками.

Европейские подразделения SABIC производят этилен, пропилен, полиэтилен низкой и высокой плотности (ПНД, ЛПНД и ПНД), полипропилен (ПП) и полимерные компаунды, управляя рядом производственных площадок, в том числе в Тиссайде (Великобритания), Гелене (Нидерланды), Гельзенкирхене (Германия) и Генке (Бельгия). Их купит мюнхенская компания Aequita за $500 млн.

Президент Aequita Аксель Гейер заявил, что эти активы обладают высокой синергией с бизнесом по производству олефинов и полиолефинов, который компания недавно купила у LYB.

Германская Mutares покупает бизнес SABIC по производству инженерных термопластов (ETP) в Северной и Южной Америке и Европе за $450 млн. Сделка также предполагает согласованный механизм дополнительных выплат, который может принести SABIC дополнительную выгоду в зависимости от генерации свободного денежного потока в течение следующих четырех лет, а также в случае будущей продажи бизнеса компанией.

Подразделение SABIC ETP производит поликарбонат (ПК), полибутилентерефталат (ПБТ) и акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) в виде смол и компаундов, управляет производственными площадками, в том числе в Маунт-Верноне, Оттаве, Бей-Сент-Луисе и Берквилле (США); Тампико (Мексика); Кампинасе (Бразилия); Картахене (Испания); и Берген-оп-Зоме (Нидерланды).

Saudi Aramco Германия SABIC LYB Аксель Гейер Саудовская Аравия Америка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

ОПЕК получила обновленные графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

 Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

Рубль утром слегка снизился к юаню на фоне пониженной активности торгов и дешевеющей нефти

Цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила $13 тыс. за тонну

Золото и другие драгметаллы дорожают на фоне событий вокруг Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8080 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 107 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });