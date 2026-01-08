Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение потребления рыбы в России

Причины - снижение вылова рыбы и ее подорожание

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Снижение вылова рыбы в России в предыдущие два года и рост цен будут основными предпосылками сокращения потребления рыбы в 2026 году, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, за два последних года вылов рыбы в России сократился на 0,7 млн тонн. По данным Росрыболовства, в 2025 году было добыто 4,6 млн тонн, в 2024 году - 4,9 млн тонн, в 2023 - 5,3 млн тонн. За три года из страны экспортировано около 6,5 млн тонн рыбы, импорт составил порядка 2 млн тонн.

Сокращение поставок на внутренний рынок сопровождается ростом цен, продолжил Савельев. Сославшись на данные исследования ФГУП "Нацрыбресурс" (ведомство Росрыболовства), эксперт сообщил, что в 2025 году рост цен в опте составил от 23% (пикша - до 375 рублей за кг) до более трех раз (мойва - до 210 рублей за кг). В рознице цены выросли от 16% (лососевые - до 1 381,25 рубля за кг) до 26% (белая разделанная мороженая рыба - до 395,97 рубля за кг). По данным Росстата, в 2025 году среднегодовая цена на рыбу достигла 329 рублей за кг, что на 46% выше, чем в 2023 году.

"На ценообразование в 2026 году продолжат оказывать такие факторы, как сокращение предложения на внутренний рынок, экспортная ориентация рыбодобывающих компаний, увеличение расходов на логистику, переработку, хранение, - заявил Савельев. - Решение правительства о запрете на приобретение для государственных и муниципальных нужд импортной рыбопродукции с 1 июля 2026 года и введение с 1 июня обязательной маркировки рыбы и поштучного учета, безусловно, окажут сдерживающее воздействие на рост цен, особенно на импортную аквакультуру, однако тренд на умножение цен не переломят".

Эксперт отметил, что потребление рыбы в стране снижается второй год подряд. При расчете по методике Росстата, принятой в июне прошлого года, в живом весе (в весе рыбы-сырца) среднедушевое потребление рыбы в 2025 году было менее 22 кг на человека. В 2023 году этот показатель составлял 26,9 кг на человека.